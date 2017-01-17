Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...

Reina saldırganı yakalandı son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Reina'da 39 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan cani Abdulkadir Masharipov gece yarısı Esenyurt'ta yapılan operasyonlar yakalandı.
Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı.
Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet'e getirileceği öğrenildi.
İŞTE CANİNİN İLK FOTOĞRAFI: