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Reina saldırganı yakalandı
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Reina saldırganı yakalandı

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta yakalandı.

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta yakalandı.
Yılbaşında İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı İstanbul Esenyurt'ta düzenlene operasyonla yakalandı.
Operasyon kapsamında terörist Abdulkadir Masharipov ile birlikte adreste bulunan 1'i Kırgız, 1 Senegalli, 1 Mısırlı ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Terörist Abdulkadir Masharipov'un gözaltına alınmamak için özel harekat polislerine direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"SON 10 GÜNDE SİTEYE ÇOK SAYIDA SİYAHİ VATANDAŞIN GİRDİĞİNİ GÖRDÜM"
Reina saldırganın saklandığı binanın 2 alt katında oturan İlker Atak isimli vatandaş operasyon seslerine tanık olduğunu belirterek "Saldırgan benim 2 üst katımda yakalandı. Gece 23.43'de gürültülere uyandım ben. Öncelikle kavga olduğunu düşündüm. Hatta 155 polis ihbar hattını arayarak kavga ihbarında bulundum. Sonrasında özel harekat polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim. Ön etabında öncellikli bir şahısı çıkarttılar. Bu esnada yaklaşık 20 dakika bağırtılar ve gürültüler devam etti. Yani operasyon 20 dakika sürdü. Darp sesleri bağırtılar vardı. Ondan sonra 1 tane şahıs çıkarttılar sakallı. O teröristin akrabası olduğu söyleniyor. Ondan sonrasında 3 tane bayan çıkarttılar; 1'i siyahi. 1 tane çocuk çıkarttılar 3-4 yaşlarında. En sonrasında da, yaklaşık 40 dakika sonrasında da teröristi çıkarttılar. Ben site kurulduğundan beri burada oturuyorum. Sitemizde güvenlik kamerası eksiğimiz var. Fakat KGS diye bir cihaz var bunu okutarak kapıdan giriş yapabiliyoruz. Bu cihazı elde etmeyen hiç kimse siteye giriş yapamaz. Dikkatimi çeken son bir şey oldu. Son 10 günde siteye çok sayıda siyahi vatandaşın giriş-çıkış yaptığını gördüm." ifadelerini kullandı.

YAKALANMA ANI KAMERADA
Görüntülerde zanlının polislerin arasından çıkarıldığı görülüyor. Ekiplerin bir birlerine sarılarak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı kendilerini kutladıkları görülüyor. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalığı evlerine geçmesi konusunda uyardıkları görülüyor.
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