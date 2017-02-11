11.02.2017 18:31 Reina saldırganı tutuklandı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne saldıran terörist Abdulkadir Masharipov tutuklandı. İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne saldıran terörist Abdulkadir Masharipov tutuklandı.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir gece kulübüne girerek, yaptığı saldırıyla 39 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırgan Abdulkadir Masharipov'un mahkemedeki sorgusu sona erdi.

İstanbul 11'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde yaklaşık 2 saat sorgulanan zanlı Masharipov, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmak, nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmek, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya silah veya mermilerin satın alınması, taşınması veya bulundurulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırganın sorgusunun yapıldığı hakimliğin çevresinde Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yoğun güvenlik önemli alınırken, tutukla kararının ardından saldırgan yine yoğun güvenlik önlemi çerçevesinde cezaevine gidecek olan araca bindirilmek üzere otoparka indirildi.

(Başak Akbulut/İHA)

