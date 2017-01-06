Reina saldırganı katliam öncesi drone ile keşif yapmış!

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı soruşturması Konya, İzmir ve İstanbul'da yürütülüyor. Katil ya da katiller henüz yakalanabilmiş değil. Ortaya çıkan son bilgi teröristin gece kulübünün keşfini drone ile yaptığı. Dahası, teröristin saldırı anında yardım aldığı iddiası da gündemde.

İddiaya göre o terörist saldırıdan günler önce, ona yardım edenlerle birlikte buraya geldi keşif yaptı. Keşif yöntemi farklıydı. Havadan görüntüleme aracı drone kullanarak gece kulübünün havadan görüntüledi.

Polise göre terörist, ona yardım edenlerle, şifreli mesajlaştı. Bu şifreki mesajlaşma programının adı "Alwari" olarak belirlendi.

Teröristin drone ile çekilen görüntüleri, "Alwari" adlı uygulama üzerinden yurt dışında 2 ayrı numaraya gönderdiği tespit edildi. İddiya göre, terörist İstanbul'un bir çok bölgesinde de çekimler yaptı.

Gözaltına alınan kişilerin ve teröristle bağlantılı adreslerde iki bilgisayar ele geçirildi. Bilgisayarda, Beşiktaş, Bakırköy, Taksim'e ait görüntülerin de olduğu belirlendi. Bilgisayarlarda, yılbaşı gecesi İstanbul genelindeki eğlence yerlerindeki programların olduğu bir Word belgesinin olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre terörist yılbaşı gecesi eğlence yerlerini araştırdı ve burayı seçti burayı seçmesinin sebebi ise turistlerin yoğun olarak tercih ettiği yer olmasıydı.

Saldırganın Taksim'de selfie şeklinde ki videonun da takip edilip edilmediğini belirlemek için çektiği anlaşıldı. Terörist, bu görüntüleri canlı yayınla örgütün merkezine etrafı izlettirdi.

İddiaya göre, saldırgan olay anında da yardım aldı. Polisin taksiyi durdurup arama yapma ihtimaline karşın terörist, Zeytinburnu'nda taksiye üzerinde silah olmayan boş çantayla bindi.

Kuruçeşme'de taksiden indiğinde kişi veya kişilerle buluştu. İçinde silah ve malzeme olan çantayı saldırgana verdiler. MİT, saldırganın deniz yoluyla mülteciler arasına karışıp kaçabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İstanbul'da görevli yabancı ülkelerin konsolosları da Ortaköy'de terör saldırısının yaşandığı gece kulübü önüne karanfil bırakarak dua etti.