Reina saldırganı için Binali Yıldırım'da ilk açıklama!

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'a, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde 39 kişiyi öldüren, 65 kişiyi yaralayan teröristin 17 gün sonra İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalanması soruldu.

Teröristin sorgusunun devam ettiğini belirten Başbakan, ''Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere randevu istemesiyle ilgili ise ''Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

REINA SALDIRGANININ YAKALANMASI

''Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün ele geçirildi. Şu an sorgulaması devam ediyor, bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir.

BAHÇELİ-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Bu görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor.

ANAYASA TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ

Hiçbir sürpriz yok AK Parti grubu kaya gibi maşallah ikinci turda da gideceğiz oylarımızı atacağız. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Referandum konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Erken seçim için ne sebep var? Herhangi bir sebep var mı? İhtimaller üzerine amel olmaz önce bir gidelim herhangi bir tereddetüte mahal yok. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız iş alemimiz planlarını yapsınlar yatırım planlarını ertelemesinler. İstikrar devam ediyor. Seçimler planlandığı gibi 2019'da olacak.''