Reina saldırganı için 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlenerek, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 370 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede aralarında saldırganın karısının da bulunduğu 4 şüphelinin 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 385 yıla kadar, diğer 52 şüphelinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlenerek, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 370 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede aralarında saldırganın karısının da bulunduğu 4 şüphelinin 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 385 yıla kadar, diğer 52 şüphelinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 90 sayfalık iddianamenin 1 numaralı şüphelisi saldırgan Abdulkadir Masharipov'un "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Nitelikli şekilde kasten öldürme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 540 yıldan 2 Bin 370 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, saldırganın eşi Zarina Nurullayeva ve saldırıyla irtibatları olduğu tespit edilen şüpheliler İlyas Mamaşaripov, Ali Jameel Mohammed Mohammed ve Abdurrauf Sert'in aynı suçlardan 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve Bin 548 yıldan 2 Bin 385 yıla kadar hapisleri talep edildi. Diğer 52 şüphelinin ise 'anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu oldukları belirtilirken, 39 kişi 'Maktul', 122 kişi 'Mağdur ve müşteki' olarak yer aldı. İddianamede, saldırıda yaralanan ve havalimanından ülkesine dönerken verdiği röportajdaki tavırlarıyla dikkatleri çeken ABD'li William Jacob Raak da 122 mağdur-müşteki arasında yer aldı.

Savcılık ayrıca, şüpheliler Wusiman Abudukahaer, Kemal Musa Latik, İsa Gül ve Burhan Muhacır hakkında silahlı terör üyeliği suçundan soruşturma yürütüldüğünü belirterek bu şüpheliler hakkında delil tespit edilemediğinden takipsizlik kararı verdi.

(Başak Akbulut / İHA)