Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina saldırısına gerçekleştiren ve 39 kişinin ölümüne neden olan saldırgan yakalandı.

Yılbaşı gecesi Reina saldırısını gerçekleştiren saldırgan İstanbul'un Eseryurt ilçesinde bir sitede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, İstanbul Emniyeti'ne götürüldüğü ve ardından sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi.

OPERASYON 17 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Yılbaşı gerçekleşen hain saldırı sonrası İstanbul Emniyeti, zanlının yakalanması için sayısız operasyon düzenlenmiş, Esenyurt'ta bazı evlere baskın düzenlemişti.

Polis son olarak Silivri'de operasyon düzenlemiş ve saldırgana verilmek üzere 150 bin dolar ele geçirdiği kaydedilmişti. Saldırganla ilişkisi olduğu belirtilen bazı zanlıların telefon kayıtlarının peşine düşen polis, akşam saatlerinde saldırganın saklandığı adrese ulaştı.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Akşam saatlerinde daha önce belirtilen adrese baskın düzenleyen polis, Reina'da 39 kişinin ölümüne neden olan saldırgana ulaştı.