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Reina operasyonu bu kez İzmir'e sıçradı!
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Reina operasyonu bu kez İzmir'e sıçradı!

Reina'da 39 kişinin ölümüne neden olan saldırganla irtibatlı oldukları belirlenen ve Konya'daki adreslerinde bulunamayan 3 ailenin izi İzmir'de bulundu.

Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle bağlantılı olduğu belirtilen ve Konya'dan apar topar ayrılan 3 ailenin izi İzmir'de bulundu. Doğu Türkistanlı 3 ailenin çocuklarla birlikte 40 ferdi bulunuyor. Polis, ailelerin evlerinde yaptığı aramalarda keskin nişancı tüfeğine ait geçe görüş özelliği bulunan dürbün ile palaska gibi askeri malzemeler ve sırt çantaları ele geçirildi.

Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin yakalanmasına yönelik İstanbul'da başlatılan operasyonlar önce Konya'ya kaydırıldı. Kasım ayında Konya'ya eşi ve 2 çocuğuyla gelen DEAŞ'lı teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi'nde ev kiralayan Doğu Türkistanlı 3 aileyle ilişki kurduğunu saptayan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu ailelerin kaldığı adreslere operasyon için düğmeye bastı.

KONYA'DAN SIR OLAN 3 AİLENİN İZİ İZMİR'DE ÇIKTI

DEAŞ'lı teröristin ilişkili olduğu 3 ailenin kaldığı evlere polis pazartesi gecesi baskın yaptı. Selçuk Üniversitesi'ne yakın olduğu için daha çok üniversiteli gençlerin ev kiraladığı Bosna Hersek Mahallesi'nde 3 ailenin kaldığı stüdyo daireler boş çıktı.

Reina katliamından sonra sır olan bu 3 ailenin Konya'dan ayrıldığını belirleyen polis iz sürmeye başladı.

DEAŞ teröristiyle bağlantılı olan ailelerle ilişkisi olan bazı ailelerin İzmir'de olduğunu saptayan polis, operasyonu buraya kaydırdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Konya'dan kısa süre önce İzmir'e gelen Doğu Türkistanlı ailelerin Buca ve Bornova'da kaldıkları adresleri saptadı.

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20'Sİ ÇOCUK 40 KİŞİ EMNİYETTE

Polis dün gece bu adreslere dün gece yaptığı operasyonda Doğu Türkistanlı olan, ancak Kırgızistan pasaportu taşıyan 3 aileye mensup 9 yetişkin erkek, 11 kadını gözaltına aldı. Bu kişiler evlerde bulunan 20 çocukla birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Evlerde yapılan aramalarda keskin nişancı tüfeğine ait, gece görüş özelliği de bulunan dürbün, palaska gibi askeri malzemeler ile sırt çantaları ele geçirildi. Yine bu kişilere ait pasaport ile kimliklerin de sahte olup olmadığına yönelik inceleme yapıldığı belirildi.

POLİSİN TAKİBİNDEYMİŞ

Henüz ifadelerinin alınmasına başlanmayan kişilerin, 15 gün önce Konya'dan İzmir'e geldikleri saptandı. İstanbul'daki Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin Konya'da ilişkide olduğu belirlenen ve olaydan sonra sır olan 3 aileyle ilişkili oldukları belirtildi.

Doğu Türkistanlı çocuklarıyla birlikte 40 kişilik 3 ailenin Konya'dan İzmir'e geldikleri andan itibaren de Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerin takibinde tutulduğu da vurgulandı.

BİRKAÇ KOLTUK, BİR YATAK, TEK HALI...

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Gözaltına alınanlardan Buca ve Bornova ilçelerinde kaldıkları evler de ortaya çıktı. Buca'da gözaltına alınan ailenin, apartmanın en üst katında kaldığı, dairenin panjurlarının sürekli kapalı olduğu, sadece birkaç koltuk ile bir yatağın ve tek halının bulunduğu belirlendi.

Ailenin gözaltına alınmasının ardından sadece birkaç çocuk malzemesinin geride kaldığı evde, mutfakta yemek yapmak yerine, hazır gıdalar tüketildiği de ortaya çıktı. Operasyonun düzenlediği apartmanda oturanlar da bu dairede çocuklu ailelerin bulunduğunu bildiklerini, ancak hiç görmediklerini ifade etti.
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