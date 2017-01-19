Reina katliamının ilk kez yayınlanan görüntüleri...

Yılbaşı gecesi Türkiye'nin yüreğini yakan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İlk kez yayınlanan Reina saldırısı görüntülerinde 'flashbang'in patlama anı görülüyor.

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamının görüntüleri ilk kez Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yayınlandı.

Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz'ın ele geçirdiği görüntülerde terörist Abdülgadir Masharipov'un, 'flashbang'i kullanacağı sırada içerideki bir kişi tarafından yapılan tekmeli müdahale sonucu elinde patladığı görülüyor.



10 saniye kadar sersemleyen saldırgan, kendine gelince hemen dışarı çıkıyor. Polis ekiplerinin durduğu terörist, elindeki kanamayı gösterip yaralanan Reina müşterilerinden biri olduğu yalanıyla olay yerinden uzaklaşıyor.