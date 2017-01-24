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Reina katliamında dördüncü kişi aranıyor
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Reina katliamında dördüncü kişi aranıyor

Reina'da 39 kişiyi katleden Abdülgadir Masharipov'un MİT ve Emniyet tarafından yürütülen sorgusu doğrultusunda aranan dördüncü kişinin, 26 Aralık'ta Rakka'dan gelerek Masharipov'la görüştüğü belirtildi.

Reina katliamı zanlısı Masharipov'un hem MİT hem de Emniyet tarafından sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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CNN Türk'te Nevşin Mengü'nün sunduğu ana haberde konuşan CNN muhabiri İsmail Umut Arabacı, soruşturmayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Masharipov'un sorgusu devam ediyor. Onunla birlikte 50 DEAŞ şüphelisinin de Emniyet'te işlemleri devam ediyor. Masharipov hem Emniyet hem de MİT görevlileri tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Resmi ifadesine halen başlanmadığını söyleyebiliriz. Bu da yeni bir bilgi. 4 kişi halen aranmaya devam ediliyor. Aslında 3 biliyorduk ama bir dördüncü kişinin daha Reina saldırısı kapsamında arandığını öğrendik. O dördüncü kişi de 26 Aralık tarihinde Rakka'dan gelen emirle Masharipov'un görüşmeye gittiği kişi."


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