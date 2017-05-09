Reina katliamı iddianamesi tamamlandı

Yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlenerek, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 370 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede aralarında saldırganın karısının da bulunduğu 4 şüphelinin 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 385 yıla kadar, diğer 52 şüphelinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Yılbaşı gecesi eğlence kulübü Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin iddianame düzenlenerek, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 370 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede aralarında saldırganın karısının da bulunduğu 4 şüphelinin 40'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 Bin 385 yıla kadar, diğer 52 şüphelinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

