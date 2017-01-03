03.01.2017 21:27 Reina katliamcısının yeni görüntüleri rotaya çıktı

İstanbul Ortaköy'de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesinde saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan teröristin Konya Otogarında görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Ortaköy'de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesinde saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan teröristin Konya Otogarında görüntüleri ortaya çıktı.

Kırgızistan uyruklu olduğu belirtilen teröristin Kasım ayı sonunda Konya'ya geldiği ve 15 Aralık'ta ayrıldığı öğrenildi. Konya Otogarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın tek başına rahat tavırlarla yanında hiçbir eşya olmadan elleri cebinde yürüyerek otogara geldiği görülüyor.



