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Reina katliamcısı: Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım
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Reina katliamcısı: Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım

Yılbaşı gecesi Reina'ya silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne neden olan Abdülgadir Masharipov'un Vatan caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) sorgusu devam ediyor. Masharipov, 'Niye Reina’ya saldırdın' sorusunu, 'Onlar kafir olduğu için oraya saldırdım' diye yanıtladı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat uzmanları tarafından risk analizi yapılarak ifade öncesi ön görüşme yapılıyor. Masharipov'un verdiği cevapların doğruluğu tek tek araştırılıyor.

TÜRKÇE AZ BİLİYOR, RUSÇA YANIT VERİYOR

Masharipov'a konuşmaya başladığı zaman risk analiz uzmanı ekip tarafından önce Türkçe sorular yöneltildi. Bunlara 'Türkçeyi az biliyorum' diye cevap vermemesi üzerine İngilizce sorular soruldu, bunlara da cevap vermeyince aynı sorular Rusça sorulmaya başlandığı zaman akıcı şekilde cevaplar verdiği öğrenildi.

'NİYE REİNA'YA SALDIRDIN?'

Risk analiz uzmanlarının sorduğu ilk soru, "Niye Reiana'ya saldırdın?" oldu. Masharipov'un bu soru karşısında, "Onlar kafir, olduğu için oraya saldırdım" dediği iddia edildi.

'KAPIDAKİ POLİSİ NİÇİN ÖLDÜRDÜN?'

Risk analiz uzmanlar ikinci olarak, "Niçin kapıdaki polisi öldürdün?" diye sordu. Masharipov bu soruya ise, "İlk önce polis bana ateş etti. Onu öldürmeden içeriye giremezdim" dedi.

'İRAN'DA SAHTE PASAPORT YÜZÜNDEN TUTUKLANDIM'

Masharipov'un sorulara verdiği cevaplar üzerine sohbet havasında geçen konuşmalarda ekiplere 2015 yılında İran'da sahte pasaport sebebiyle tutuklandığını söylediği ve yaklaşık 1 ay tutuklu kaldığını söylediği öne sürüldü.

'CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKTIM'

Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra 2016 yılı Ocak ayında kaçak yollardan İran üzerinden Türkiye'ye geldiğini söylediği iddia edilen Masharipov, "Türkiye'ye geldiğimde Konya'ya yerleştim ve orada 1 yıla yakın kaldım. Bu sürede sürekli Rakka ile mesajlaşma programları sebebiyle irtibat halindeydim. Yılbaşı gecesi Taksim'de canlı bomba eylemi yapmam için talimat verildi, bunun üzerine İstanbul'a geldim. Taksim'de çektiğim keşif görüntüsü bunun içindi. Çektiğim görüntüyü Rakka'ya yolladım IŞİD'in İstanbul emiri Hoca Aka ve yardımcısı tarafından uygun bulundu" dedi.

'REİNA'YA ÖLMEYE GELEREK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Yılbaşı günü yoğun önlemi olması ve bombayı getirecek kişiyle buluşamadığı için durumu Rakka'da bulunan IŞİD'in İstanbul emiri Hoca Aka'ya bildirdiğini anlatan Masharipov, "Hoca Aka, bunun üzerine bölgede ses getirici bir hedef bulmamı söyledi. Daha önceden adını gece kulübü olarak duyduğum Reina'nın önünden saat 22.00 sıralarında geçtim. Fazla güvenlik önlemi olmadığını gördüğüm için burayı uygun bulduğumu onaylatmak için Rakka'ya bildirdim. Kabul edilmesi üzerine, kaldığım evdeki silahı ve el bombası olarak bildiğim Flashbang'leri alarak Reina'ya ölmeye gelerek eylemi gerçekleştirdim. Patlayan bombaların ışık çıkardığını görünce kaçtım" dediği öğrenildi.

'EYLEMİ RAKKA'YA BİLDİRDİM, KAÇMAMI AYARLAYACAKLARDI'

Eylem sonrası Rakka ile irtibata geçerek bir süre sessizce beklemesi gerekildiğini Konya'daki hücrenin kendisine ulaşacağını öğrendiğini söyleyen Masharipov'un, "Gelen talimat doğrultusunda Ali Jameel Mohammed (Esenyurt'ta yakalanan Iraklı) ile irtibata geçtim ve Esenyurt'ta onun kiraladığı eve Senegal uyruklu Dina A. ile birlikte 4-5 farklı evde kaldık. Jameel bize güvenliğin arttığını fark ettiğini söylemesiyle onun yeni kiraladığı eve geçtik" diye anlattığı belirtildi.


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