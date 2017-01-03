03.01.2017 15:08 'Reina gibi tarayacağım' paylaşımı yapan şahsa gözaltı

Gaziantep'te sosyal medyadan 'Reina gibi tarayacağım' diye paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Gaziantep'te sosyal medyadan "Reina gibi tarayacağım" diye paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, İstanbul Reina'ya yapılan saldırıdan sonra Gaziantep'teki bir kafeden periscope üzerinden yayın yapan İlker G. isimli şahıs, "Reina gibi tarayacağım" paylaşımında bulundu. Harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri, kısa sürede şahsa ulaştı. Kafeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Şahsın gözaltına alınması görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın gözaltı sebebini öğrenen kafedeki vatandaşlar ise şahsı tepki gösterip, darp etmek istemesi de yer aldı.

İlker G.'nin ilk yapılan sorgulamasında terör bağlantısı olmadığı belirlenirken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada ise sosyal medyadan paylaştığı kaleşnikof silah ise bulunamadı.

(Lider Olgun - Serhat Demir / İHA)

