Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü

Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik amiri Fatih Çakmak 35 yaşında ve kendi ekibiyle birlikte çalışıyordu.

10 Aralık'ta düzenlenen bombalı saldırı sırasında Vodafone Arena'da görevli olan Fatih Çakmak ölümden kıl payı kurtulmuştu. Yılbaşı gecesinde ise daha önce defalarca görev yaptığı Reina'daydı. Teröristin kurşunlarıyla ilk hayatını kaybedenlerden oldu. Çakmak, ünlü futbolcu Zinedine Zidane ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.

REİNA'DAKİ GARSON KENAN KUTLUK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'da düzenlenen terör saldırısında, mekanda çalışan garsonlardan Kenan Kutluk da hayatını kaybetti. Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

GERİDE NİŞAN FOTOĞRAFLARI KALDI

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı.

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in 21 Mayıs'ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen'in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.

‘EKMEĞİNİN PEŞİNDEYDİ'

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde gerçekleşen katliamda, kulübün kapısında vurularak hayatını kaybeden Ayhan Arık adlı vatandaşın yakını cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Burada basın mensuplarına konuşan Ayhan Arık'ın yakını Veysel Gündoğdu, “İlk şehit edilen kişi, çocukluk arkadaşımız, akrabamızdı. Ekmeğinin peşindeydi, müşteri getirmişti, turizmciydi kendisi. Kapının önünde çıkmalarını beklerken, ilk şehit edilen polisle sohbet ediyorlar, hemşehri çıkıyorlar tesadüfen. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışır, turist gezdirirdi” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

KURBANLARIN ÇOĞU YABANCI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'deki gece kulübünü hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini, bu kişilerden en az 15'inin yabancı olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var" dedi.