Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Reina’daki saldırıda ölen ve yaralananların isimleri! Beşiktaş'ta kurtuldu, Reina'da öldürüldü

Beşiktaş'ta 10 Aralık’ta düzenlenen bombalı saldırıdan sağ kurtulan güvenlik görevlisi, Fatih Çakmak, Reina'da hayatını kaybetti.Fatih Çakmak, futbolcu Zinedine Zidane ile...

Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik amiri Fatih Çakmak 35 yaşında ve kendi ekibiyle birlikte çalışıyordu.

10 Aralık'ta düzenlenen bombalı saldırı sırasında Vodafone Arena'da görevli olan Fatih Çakmak ölümden kıl payı kurtulmuştu. Yılbaşı gecesinde ise daha önce defalarca görev yaptığı Reina'daydı. Teröristin kurşunlarıyla ilk hayatını kaybedenlerden oldu. Çakmak, ünlü futbolcu Zinedine Zidane ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.

1_99

REİNA'DAKİ GARSON KENAN KUTLUK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'da düzenlenen terör saldırısında, mekanda çalışan garsonlardan Kenan Kutluk da hayatını kaybetti. Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı.

2_89

GERİDE NİŞAN FOTOĞRAFLARI KALDI 

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yeni yıla nişanlısıyla birlikte giren Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı.

Beşiktaş Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in 21 Mayıs'ta nişanlandığı öğrenildi. Gece kulübüne düğün hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte gittiği belirtilen Seymen'den geriye nişan fotoğrafları kaldı. Saldırıda Seymen'in nişanlısının ise yaralandığı iddia edildi.

3_61

‘EKMEĞİNİN PEŞİNDEYDİ'

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübünde gerçekleşen katliamda, kulübün kapısında vurularak hayatını kaybeden Ayhan Arık adlı vatandaşın yakını cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Burada basın mensuplarına konuşan Ayhan Arık'ın yakını Veysel Gündoğdu, “İlk şehit edilen kişi, çocukluk arkadaşımız, akrabamızdı. Ekmeğinin peşindeydi, müşteri getirmişti, turizmciydi kendisi. Kapının önünde çıkmalarını beklerken, ilk şehit edilen polisle sohbet ediyorlar, hemşehri çıkıyorlar tesadüfen. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışır, turist gezdirirdi” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin kimlikleri tespit ediliyor. Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

4_52

KURBANLARIN ÇOĞU YABANCI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'deki gece kulübünü hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini, bu kişilerden en az 15'inin yabancı olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar. Farklı farklı milletlerden, Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, farklı milletlerden vatandaşlar var" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Emniyet Müdürü yılbaşı gecesi denetimlerini yerinde inceledi
Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
'Devlet milletini mağdur etmedi'
İstinat duvarının altında kalan araçları, kendi imkanlarıyla kurtardılar
FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
Reina'ya silahlı saldırı: 1 Polis Şehit
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
2017 Milli Piyango yılbaşı tam listesi ve amortiler
Ünlü gece kulübü Reina'da patlama ölü ve yaralı var
Ünlü gece kulübü Reina'da patlama ölü ve yaralı var
Yaralı görgü tanığı: Sağ olan herkesin kafasına sıktılar!
Yaralı görgü tanığı: Sağ olan herkesin kafasına sıktılar!
Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
Reina'ya düzenlenen saldırıdan ilk görüntüler
Reina teröristi yakalandı mı? İçişleri Bakanı açıkladı
Reina teröristi yakalandı mı? İçişleri Bakanı açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Emniyet Müdürü yılbaşı gecesi denetimlerini yerinde inceledi
Emniyet Müdürü yılbaşı gecesi denetimlerini yerinde inceledi
Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Hakkı Arslan, son yolculuğuna uğurlandı
Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
'Devlet milletini mağdur etmedi'
'Devlet milletini mağdur etmedi'
İstinat duvarının altında kalan araçları, kendi imkanlarıyla kurtardılar
İstinat duvarının altında kalan araçları, kendi imkanlarıyla kurtardılar
FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı
FETÖ'den aranan hakim Elazığ'da yakalandı
Patlayan fleks taşı iki kişiyi yaraladı
Patlayan fleks taşı iki kişiyi yaraladı
Yorgancılar'dan birlik vurgusu
Yorgancılar'dan birlik vurgusu
Kahta ilçesinde Mekke'nin fethi kutlandı
Kahta ilçesinde Mekke'nin fethi kutlandı
Başkan Özaltun, yeni yıla huzur evi sakinleriyle birlikte girdi
Başkan Özaltun, yeni yıla huzur evi sakinleriyle birlikte girdi
'Noel Baba kılığının aslı astarı yok'
'Noel Baba kılığının aslı astarı yok'
Saldırının yaşandığı gece kulübüne slogan atarak yürüyen gruba gözaltı
Saldırının yaşandığı gece kulübüne slogan atarak yürüyen gruba gözaltı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English