Rehine krizi operasyonla bitti

Eskişehir'de, eline aldığı bıçakla rastgele bir daireye giren ve üniversite öğrencisi genç kızı rehin alan şahıs, ikna çabaları sonuç vermeyince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de, eline aldığı bıçakla rastgele bir daireye giren ve üniversite öğrencisi genç kızı rehin alan şahıs, ikna çabaları sonuç vermeyince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. İddialara göre Torun sokak üzerinde bıçaklı ve silahlı bir kavga yaşandı. Kavganın ardından H.G. (40) isimli şahıs silahla omzundan yaralandı. H.G.'nin arkadaşı olduğu öne sürülen Sercihan isimli şahıs, elindeki bıçakla Civan sokak üzerindeki rastgele bir daireye girdi. Bu sırada şahsın yaralı arkadaşı H.G. ise, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın girdiği dairede, üniversite öğrencisi G.Ö. kalıyordu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte alkollü olduğu anlaşılan şahıs, camdan dışarı çıkarak çevreye tehditler ve küfürler savurdu. Camları kırarak demirleriyle birlikte aşağı atan şahıs, aradan geçen zamana rağmen ikna edilemedi. Bir polis memuruna sinirlenen şahıs, polis memurunun yanına gelmediği sürece aşağı inmeyeceğini anlattı. Ara ara evde kalan genç kızı cama çıkararak boğazına bıçak dayayan şahıs, G.Ö.'yü aşağıya atmakla da tehdit etti. Polis ekipleri camdan sarkan şahsı ikna edemeyince devreye Özel Harekat Timi girdi. Daireye giren Özel Harekat polisleri, düzenledikleri operasyonla rehineyi kurtardı.

Çok korktuğu gözlenen genç kız, olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Sercihan isimli şahıs ise, ise sorgulanmak üzere Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan olayı takip etmek isteyen basın mensuplarına Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin müdahale etmeye çalışması tepki topladı.

(Mehmet Sıddık Yeşilırmak /İHA)