Reha Muhtar ile Deniz Uğur davasında Nilüfer tanık oldu

Oyuncu Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'a ikiz çocuklarının velayetini almak için açtığı davada, şarkıcı Nilüfer eski eşi Muhtar için tanık olarak ifade verdi.

Oyuncu Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'a ikiz çocuklarının velayetini almak için açtığı davada, şarkıcı Nilüfer eski eşi Muhtar için tanık olarak ifade verdi.

Oyuncu Deniz Uğur, 7 yaşındaki ikiz çocuklarının velayetini alabilmek için Reha Muhtar'a İstanbul Aile Mahkemesinde dava açmıştı.

Davanın bugünkü duruşmasına, davacı Deniz Uğur ile davalı Reha Muhtar avukatlarıyla katıldı. Reha Muhtar'ın eski eşi şarkıcı Nilüfer ve manevi kızları Ayşe Tolga da bir önceki celse alınan karar gereği tanık olarak dinlenmek üzere adliyeye geldi. Gizli görülen duruşmada, ilk önce Nazlı Tolga'nın daha sonra ise Nilüfer'in ifadesi alındı. Duruşma ertelendi.

Yaklaşık 1 saat süren duruşma sonrası, Nilüfer ve Ayşe Tolga salondan birlikte çıktı. Deniz Uğur tek başına adliyeden ayrılırken, Nilüfer, Reha Muhtar ve Ayşe Tolga bir süre adliyenin önünde avukatlarıyla sohbet etti. Ayşe Tolga'nın üzerindeki okul kıyafeti dikkat çekerken, basına çekim nedeniyle tepki gösteren Nilüfer kızıyla birlikte özel araca binerek adliyeden ayrıldı.



MUHTAR VE UĞUR PROTOKOL İMZALAMIŞTI

Gazeteci Reha Muhtar ile ikizlerinin annesi Deniz Uğur 2010 yılında protokol imzalayarak ayrılmışlardı. Protokol gereği ikiz çocuklar Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar' da kalmasında anlaşılmıştı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesinde dava açılmıştı.

(Başak Akbulut/İHA)