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'Referandumu ölüm kalım meselesi olarak gösterenler var'
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'Referandumu ölüm kalım meselesi olarak gösterenler var'

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumunu, akıl dışı siyasi söylemlerle ölüm kalım meselesi olarak gösterenlerin olduğunu belirterek, milletin bu söylemlere kulak asmaması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumunu, akıl dışı siyasi söylemlerle ölüm kalım meselesi olarak gösterenlerin olduğunu belirterek, milletin bu söylemlere kulak asmaması gerektiğini ifade etti.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bunlar için varsa yoksa göle maya çalmak. Tutarsa. Tutmaz be kardeşim tutmaz. Sizin mayanız bu millete tutmaz. Tek adam yalanını zerre söylemekten, zerre kadar sıkılmayanlar iyi dinlesin. Milletiyle bağını Ali Cengiz oyunlarıyla kesmeye çalıştığınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Siyasi yasaklarla, siyaset dışı bırakmaya çalıştığınız kurucu genel başkanımız bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Siz hala gizli gündeminizle, millet aleyhine uğraşıp duruyorsunuz. Bu toplumsal uzlaşmanın, millete dönüşün siyasi mutabakatını artık siz de görün. Yarın bu ülkenin çocuklarının yüzüne bakarken, başınız önüne eğilmesin" ifadelerini kullandı.
Milletin destek ve teveccühünü gördüklerini anlatan Yıldırım, teveccühünü görmedikleri toplumsal kesimleri de saygıyla karşıladıklarını ifade etti. Yıldırım, "Bu referandumu, akıldışı siyasi söylemlerle ölüm kalım meselesi olarak gösterenler var. Bunlara aziz milletim kulak asmasın. Attığı her adımda yanına milletini almış bir siyasi partinin üyesi ve Genel Başkanı olarak söylüyorum. Bu referandumu bulunduğu çizginin dışına çıkarıp toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Vira Bismillah dedik, yola koyulduk. Son güne kadar gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Vatandaşlarımızın 'evet' demesi için bütün demokratik siyaset araçlarını kullanacağız. İşi sivrileştirerek, toplumun sinir uçlarına dokunmaya çalışanlara karşı bütün vatandaşlarımızın uyanık olmasını istiyorum. Bu siyaset mühendislerine artık prim vermeyelim. Bu referandumu ölüm kalım meselesi haline getirenlere şunu söyleyelim, bu millet çok ölüm kalım badiresi atlattı. Sonuncusunu 15 Temmuz'da yaşadık. Millet kime 'evet' kime 'hayır' diyeceğini çok iyi bilir" şeklinde konuştu.
"Dolar 4 lira" yaygarasını koparanların, doların 3.70'e inmesiyle sus pus olduğunu anlatan Yıldırım, "Sesleri çıkmıyor. Millet de haliyle kim kendisi için mücadele ediyor, kim etmiyor bunu kenardan izliyor. Milletimiz biliyor ki bu kervan 2002'de yola çıktı. Kervanın başında da Recep Tayyip Erdoğan var" şeklinde konuştu.

"CHP, HDP'NİN KAYIĞINA BİNMİŞ VAZİYETTE"
"Bu hizmetler devam etsin istiyor musunuz?" diye soran Yıldırım, partililerden 'evet' cevabını aldı. Bunun üzerine AK Parti grubunda alkış sesleri yükseldi. Yıldırım, "O zaman güçlü Türkiye için 'evet". Tüm çalışmalarımızı yaptık. Anadolu'nun yollarını aşındıracağız. İnanıyorum ki iyi günde, kötü günde, hastalıkta sağlıkta hep gurur duyduğumuz Anadolu insanı 'evet' diyecek. Tüm bu çalışmalar boyunca en önemli işimiz, her evetle bir gönül kazanmak. Yunus Emre'nin dediği gibi, ben gelmedim kavga için, ben işim sevgi için. Bizim işimiz kavga değildir. Bizim işimiz, ülkenin istikbalini olumlu yöne döndürecek bu tercihi milletimize en iyi şekilde anlatmak. Milletim hayır diyenlere şöyle göz ucuyla baksa olayı çok net görür. Kim hayır diyor? PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri, FETÖ'nün kaçak terörist sürüsü. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı bile değil. Hayır deseler ne olur? Bunlar terörist, terörist. Bunların 'hayır' dediği yerde biz zaten dünden 'evet' diyoruz. Başka kim 'hayır kampanyası' yapıyor? HDP ve CHP. Belli ki CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış, HDP'nin kayığına binmiş vaziyette. Onlar için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

"KARARSIZ VATANDAŞLARIMIZ VAR"
Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Diğer taraftan farklı sebeplerle kararsız olan vatandaşlarımız var. Bizim görevimiz, herkese ulaşmak. Onlara da ulaşmak. Türkiye'nin geleceğini düşünen vatandaşlar olarak bütün vatandaşlarımıza meseleyi anlatmak. Diyeceğiz ki, birlik ve beraberlik içinde yaşanacak Türkiye için evet. Daha müreffeh bir Türkiye, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için, her türlü vesayete karşı milli iradenin tüm gücüyle tecellesi için, küresel çapta itibar sahibi bölgesinde güçlü Türkiye için, terörün bir daha bu topraklarda yaşam hakkı bulmaması için, laf üstüne laf değil taş üstüne taş koymak için evet. Ülkemiz üzerinde karanlık senaryolar çizen kirli emelleri boşa çıkarmak için evet."

"VEFAKAR HANIMEFENDİLER, İŞ SİZE DÜŞÜYOR"
"Milletvekili arkadaşlarım seçim bölgelerinde var gücüyle çalışacak, seçmenle buluşacaklar" diyen Yıldırım, "Teşkilatlarımızla birlikte vatandaşlarımıza meseleyi enine boyuna anlatacağız. Eminim ana kademe yöneticilerimiz tüm milletle bütün kapasiteleriyle çalışacaklar. Vefakar hanımefendiler, iş size düşüyor. Yine kadın kollarımız bütün il ve ilçelerde ev ev gezeceğiz, tamam mı? Türkiye'nin istikbaline oy isteyeceğiz. Gençlik kollarımız bulundukları şehirlerin her noktasında olacak. Bu ülkenin aydınlık yarınları için el ele olacağız. Çalışacağız değil mi? Biz, bugüne kadar hep sırtımızı millete dayadık. Millet bize inandı. Asla milletimizi kandırmadık. Söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü de vermedik. Milletimiz de bizden desteğini esirgemedi. Yine millete gidiyoruz, sözü millete bırakıyoruz. Türkiye'nin geleceği için güzel neticeler doğacağına inanıyoruz, bu iş için bütün arkadaşlarımızın seferber olacağına yürekten inanıyoruz. Bu tarihi görevi de sizler tarihe önemli bir iz bırakacaksınız. Şartlar ne olursa olsun AK Parti duruşuna yakışmayacak herhangi bir hareketin içerisinde bizler olmayacağız. Gerçekten başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Türkiye'nin her köşesine gideceğiz, milletimize bu meseleyi anlatacağız."
(Enise Vural / İHA)
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