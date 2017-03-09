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'Referandumla ilgili tüm tedbirleri aldık'
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'Referandumla ilgili tüm tedbirleri aldık'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan il binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun katıldığı toplantıda konuşan Özel, 16 Nisan'da sandığa gitmemeyi düşünen vatandaşlara çağrı yaptı. Vatandaşlardan oylarını kullanmalarını isteyen Özel, "Sandıklara sahip çıkalım. Oyumuza, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkalım. Bugün Türkiye'de 'Hayır' diyenler gökkuşağının bütün renkleridir. Diyarbakır'da da dostluğu, kardeşliği, birliği, beraberliği ve barışı savunmaya devam ediyoruz. 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Türkiye kazansın, dostluk kazansın, kardeşlik kazansın' diyoruz. Biz neye 'Hayır' dediğimizi biliyoruz. Madde madde savunuyoruz. Her ailenin içinde 'Hayır' diyenler de olabilir, 'Evet' diyenler de olabilir. Kendi kararını kendi veren tüm vatandaşların kararlarına sonuna kadar saygılıyız" dedi.

"HAYIR ÖNDE" İDDİASINI YİNELEDİ
Anayasa değişikliği görüşülmeye başlamadan önce 'Evet'in 'Hayır'dan iki puan önde olduğunu ancak bugün dört puan geride bulunduğunu savunan Özel, "Bu durum kararsızların içeriği öğrendikçe kararlarının 'Hayır'a dönmesinden dolayıdır. Bir ay önce yüzde 43'lük seçmenin yüzde 34'ü kararım kesin 'Evet' derken bugün aynı soruya yüzde 28'lik bir seçmen kararım kesin 'Evet' demektedir. Seçim Bilişim Sisteminin (SEÇSİS) bir ikizi genel merkezimizde var ve iki seçimdir kullanıyoruz. Olumlu sonuç alıyoruz. Islak imzalı tutanakların gelmesi durumunda SEÇSİS sistemi bunları karşılaştırıyor. Orada bir farklılık ya da toplamada bir farlılık varsa doğrudan alarma vererek uyarıyor. İş, sandıklara sahip çıkma ve o tutanakları getirme noktasında. Biz kendi organizasyonumuzu tam ve eksiksiz yapma her türlü sandık güvenliğini ve sonucu ilçe merkezleri üzerinden genel merkezimize ulaştırılacak tedbirleri almış durumdayız" şeklinde konuştu.
(Emrah Kızıl / İHA)

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