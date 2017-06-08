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Referandumdan sonra iç tüzük ile ilgili kritik adım
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Referandumdan sonra iç tüzük ile ilgili kritik adım

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliği ile gelen yeni sistemin parlamentonun yükünü ve yetkisini arttıracağına dikkat çekti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa değişikliği ile gelen yeni sistemin parlamentonun yükünü ve yetkisini arttıracağına dikkat çekti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile Meclis iç tüzüğü konusunda toplantı düzenledi. Kahraman konuşmasında "Meclis soruşturması mekanizması üretme organında yapılan değişikliğe uygun olarak yeniden kurgulanmalıdır. Cumhurbaşkanının vatana ihanet yerine cezai sorumluluğu meclis soruşturma mekanizmasına paralel şekilde yeniden düzenlenmelidir. Anayasada yapılan önemli değişikliklerden bir başkası sıkıyönetimin kaldırılması ve olağanüstü hal yönetim usullerinin tek başlık altında toplanmasıdır. İç tüzük de buna uygun olarak olağanüstü hal yönetimi başlığı altında yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Anayasada yapılan bir başka değişiklik üye sayısının TBMM'deki milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasıdır. Bu değişiklikte iç tüzüğe yansıtılacaktır" ifadelerini kullandı.

"ENGELLERİ AŞAMAYANLAR ONLARI AŞILMAZ GÖRENLERDİR"
"Milletimizin bize meseleleri çözmemiz için vekalet vermiştir" diyen Kahraman konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Çözüm üretmek ve zorlukların üstesinden gelmek durumundayız. Uyum yasalarının çıkarılması için yoğun bir çalışma yapılmalıdır. Unutmayalım ki çözümde görev almayanlar sorunun bir parçası olurlar. Engelleri aşamayanlar onları aşılmaz görenlerdir. Yapacağımız çalışmalar inanıyorum ki başarı ile sonuç alacaktır. Terzi söküğünü dikemezmiş misali kanun yapma yetkisi nail olan milletvekillerinin kendi kanunları bulunmamaktadır. Milletvekillerinin görev hak ve sorumluluklarını ilgilendiren kanunlar mevzuatımıza dağıtılmış vaziyettedir. Bu durumu ortadan kaldırmak gayesi ile tüm kanunlar gözden geçirilerek 25 ayrı kanundan milletvekillerinin görev hak ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler tespit edilmiştir. Çeşitli tarihlerde ayrı ayrı kanun başlıkları altında yapılan bu düzenlemelerin tek bir kanun metnine dönüştürülmesi gerekmektedir. Böylelikle milletvekilleri ile ilgili mevzuat dağınıklığı da ortadan kaldırılmış olacaktır. Ayrıca mevzuat dağınıklığının uygulamada ortaya çıkardığı çelişkilerin giderilmesi ve milletvekillerinin hakları ve hükümlerine ilişkin kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi için milletvekili kanunu yapılması elzemdir. Bu kanunun çıkarılması önemli bir eksikliği giderecektir."
Kahraman anayasa değişikliği ile gelen yeni sistemin parlamentonun yükünü ve yetkisini arttıracağına dikkat çekerek, "Yeni duruma uyum için bütüncül bir değerlendirme ile TBMM İdari Teşkilat Kanunu'nda da güncelleme ve değişiklik yapılması gerekmektedir. 21. yüzyılda Türkiye'nin dünya devletleri arasındaki yerini burada yapacağımız çalışmalar tayin edecektir. Hedefimiz iyiler arasında en iyi olmaktır" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk - Benan Özben / İHA)

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