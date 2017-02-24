AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, referandumdan 'Hayır' çıkması, Türkiye için ciddi bir fırsatın kaçırılması anlamına geldiğini söyledi.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, referandumdan "Hayır" çıkması, Türkiye için ciddi bir fırsatın kaçırılması anlamına geldiğini söyledi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı ve Yeni Hükümet Sistemi" konferansı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam için 'Gerekirse bunun için de bir referandum yolu açabiliriz' sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burhan Kuzu, "Parlamentoda çoğunluk bir araya gelirse, 367'yi bulursak o zaman referanduma gitmeden sağlanabilir. O rakamı bulamaz da 367'nin altında kalırsa o zaman referanduma gitmek zorunda kalırız. Şu an böyle bir çalışma yok. Ama gündemde olan bir konu" diye konuştu.

Kuzu, Türkiye için 16 Nisan'da yapılacak referandumun çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bence bu, Türkiye'nin kader oylamasıdır. Bu işe 40 yılımı vermiş bir bilim adamı olarak, bana sorarsanız bu, memleketin önüne gelmiş bir kader tercihidir. Sonucun 'hayır' olarak çıkmasını hiçbir şekilde düşünmek istemiyorum. 'Hayır' çıkması, Türkiye için ciddi bir fırsatın kaçırılmasıdır; Türkiye'nin eski yıllardaki koalisyon dönemine dönmesi, o rezillikleri tekrar yaşaması, iki başlılıktan doğan sıkıntıları yaşamasıdır. İstikrarsızlığın geri gelmesidir, terörle mücadelede sıkıntıların az da olsa ortaya çıkmasıdır. Tersi olursa hem ekonomik, hem siyasi alanda hem de sosyal alanda yeni bir takım adımlar atılmasının önü, gençlerin önü çok ciddi olarak açılacaktır. Bu modele mutlaka 'evet' dememiz gerekiyor."

(Abdullah Çibir/İHA)