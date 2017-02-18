Referandumdan 'evet' çıkarsa Erdoğan ilk bunu yapacak!

16 Nisan'da yapılacak referandum için geri sayım sürüyor. Sonucu merakla beklanan referanduma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklamalar geldi.

Körfez ülkelerini ziyareti sonrası dönüşte uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Referandumda anayasa değişikliği kabul edilirse, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için 2019'a kadar 2 yıllık bir süre olacak. O süre için bir hazırlığınız, bir planınız olacak mı?" sorusuna böyle yanıt verdi:

"PARTİYE ÜYE OLMA SÜRECİ BAŞLAYABİLİR"

"O geçiş sürecini bizim sağlıklı bir şekilde hazırlamamız lazım. Örneğin partili cumhurbaşkanına geçişin ön adımı o süreçte olabilir. Referandum hayırlısıyla 'evet'le neticelendikten sonra, bizim partiye kayıt olma imkanımız doğacaktır. Buna mani bir hâl yok. Partiye üye olma süreci başlayabilir. Bu tabii 2019'a yönelik bir geçiş sürecidir. Bu tür bir adım atılma noktasında bunlar da gündeme girebilir. Ve tabii oradaki başlıkların kamuyla başlatılması noktasında bu süreç önem arz etmektedir. Süreci bu şekilde değerlendirerek 2019'a hazırlanmak, inanıyorum ki ülkemiz için çok daha isabetli olacaktır. Şu anda zaten yönetim noktasında herhangi bir sıkıntı yaşatmadan süreci yaşıyoruz. Ama Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi fiili durumun hukukileştirilmesiyle de artık toplumun buna hazır hale gelmesi tabii ki büyük bir önem arz ediyor."