Referandumda nasıl oy kullanacağız? İşte yanıtı

YSK, referandumda kullanılacak oy pusulalarını basın ile paylaştı.
YSK, referandumda kullanılacak oy pusulalarını basın ile paylaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan'da yapılacak referandumunda vatandaşın oy vermek üzere kullanacağı zarfları, tercih mührünü ve oy pusulalarını basına tanıttı. Buna göre, 16 Nisan'da yapılması planlanan halk oylamasında YSK tarafından bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunacak. Seçmenler, "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanarak şeffaf sandıklara atabilecekler.
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