Referandumda Kürtler ne diyecek?

"16 Nisan referandumunda Doğu illerinden hiç olmadığı kadar yüksek oy gelecek."

Bu açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'e ait. Habertürk canlı yayınına katılan Mehdi Eker, referandum sürecine ve Almanya'nın Türk bakanlara yönelik iptal kararlarını değerlendirdi. Aslen Diyarbakırlı olan Mehdi Eker, şöyle konuştu:

"Doğu illerinden hiç olmadığı kadar yüksek oy gelecek. Doğu'da da Güneydoğu'da da bunun işaretleri var."

"ALMANYA HAYIRCIYIM DEDİ"

Almanya'nın bakanlara uyguladığı siyasi engellemeleri değerlendiren Mehdi Eker, Almanya'nın taraf olduğunu açık bir şekilde "hayırcıyım" dediğini söyledi.

BAHÇELİ'NİN DESTEĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Almanya'nın engellemeleri sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin de konuşan Mehdi Eker, "Engelleme karşısında siyasilerin desteği normal" dedi.