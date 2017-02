Referandumda kendi kararımızı mı vereceğiz?

Referandumda kendi kararınızı vereceğinizden emin misiniz?

Başkanlık sistemi tartışmalarına herkesten farklı bir açıdan bakmaya ne dersiniz? Lafı eveleyip gevelemeden başlayalım öyleyse.



Gestalt psikolojisini duyanınız var mı? Duymayanlar için söyleyeyim; Bu görüşe göre, insan çevresini parça parça değil bir bütün olarak görür. Aynısı siyasal söylemler için de geçerlidir. Mesela evinizde koltuğunuza kurulduğunuzu ve bir TV programında Başkanlık sistemi tartışmasını izlediğinizi varsayın. Her konuşmacının seçimi önceden bellidir aslında. Akıl yürütüyormuş gibi davrananların hepsi, kendi doğrusuna giden argümanları seçmiştir aslında. Önceden verilmiş bir karar, parça parça sunulur. O programa kararsız çıkmamışlardır yani. Tam da o program esnasında düşünüp ona göre, neyin doğru neyin yanlış olduğunu sorgulamıyorlardır kısacası. Kurdukları her cümle, önceden yaptıkları seçimi ispat gayesi taşır. Oraya ikna olmaya gelmemişlerdir. Karşısındakini ikna etmek gibi bir dertleri de yoktur esasında. Bütün muharebe, kararsız diye tarif edilen kitlenin etkilenmesi içindir.



Acaba gerçekten var mı o kitle? Bilmediği konularda dahi yorum yapma uğraşı içine giren bir ulus, kararsızlığa düşüp, '' Şu an bir seçim yapabilme yetisinden oldukça uzağım ve birkaç hafta daha mantığım bu seçimi yapmam konusunda yeterli çalışmayacak '' der mi sizce? Olayları bütün olarak değil de, parça parça değerlendirebilme ayrıcalığı taşıyan bu sınıf gerçekten mevcut mu? Hayatında ilk kez gördüğü ve oldukça kısa sayılabilecek bir süreliğine tanıdığı insan için yargıya varanlar, hakikaten kararsız olabilir mi? Bırakın konuşmayı, sadece tipine bakarak dahi karşısındaki hakkında yorum yapma özelliği taşıyan insanoğlu, hayatının bir anında, hem de uzunca sayılabilecek bir süre içinde kararsız kalabilir mi?



Kararsız olarak görülen kitlenin aslında bir kararının olduğunu, ama bunu belki de kendilerinin dahi bilmediğini söylemek istiyorum. Eğer apolitik değilse seçimini çoktan yaptı. Sadece bu seçimi neden yaptığının argümanlarını oluşturmak istiyor. İşte bu dönemde partilerin verdiği bütün gayret bunun için. Kararsız olarak adlandırılan kitleye argüman bulma çabası.Her ne kadar kararsız diye sınıflandırılsa da, ilk önce, sempati duyduğu görüşün argümanlarını benimsemeye çalışır demek istiyorum kısacası.



Gelelim benim değerlendirmelerime. Parlamenter sistemdeki esas amaç şu; Tek başına yeterli çoğunluğa ulaşanlara denecek lafı yoktur parlamenter sistemin. Kaldı ki, yeterli çoğunluk sayısı bile keyfidir, düşünecek olursak. Şayet yeterli çoğunluk oluşmazsa, her biri birbirinden farklı görüşlere sahip olan partilerin, hükumet kurabilmek adına ödünler verip, anlaşmalarına vesile olmak ister. Bir nevi yasal şantaj yani. Ben de tam bu noktada sormak istiyorum; Bu verilen ödünlerin kalıcı olacağı ne malum? Kalıcı olsa dahi, cesur adımlar koalisyonlarla atılmaz. Sistemin kendisi buna izin vermez çünkü. Parlamenter sistem, alt yapısını oluşturmuş, devrim niteliğindeki değişikliklere ihtiyaç duymayan ülkeler için ilk seçenek olabilir belki ama, bu Türkiye için geçerli değildir. Geçerli değildir çünkü Türkiye genç nüfusuyla sıçrama zorunluluğu hisseden bir ülkedir. Sıçrama zorunluluğu duyar çünkü potansiyelinin çok çok altındadır.



Peki Başkanlık sistemi bu sıçramayı yaptıracak mıdır? Ben, sorulması muhtemel bu soruya başka bir soruyla yanıt vermek istiyorum. Bizim için yeni olan bir sistemi, yıllardır denenmiş ve tüm arızalarına şahit olduğumuz bir sisteme tercih etmenin nesi yanlış? Eğer bu soruya, içinde '' Tek adamlık '' kelimesi geçen bir cümle kurarak yanıt verdiyseniz, '' Tek adam ''ın birinin, size ezberletmiş olduğuyla düşünüyorsunuz demekte bir sakınca görmüyorum.



Bazen bakış açısının değiştirilmesinde fayda var. Ilık suyun, tamamen soğuk sudan daha kısa sürede donduğunu bulan bilim insanı, bu farklı bakış açısı sayesinde edinmiştir bu bilgiyi. Ptolemeci astronomiye inanan insanlar, güneşin dünya etrafında döndüğünü iddia etmişlerdir yıllarca. Sonra Kopernik diye bir adam çıkmış ve dünya güneşin etrafında dönüyor demiştir. Ünlü İngiliz fizikçi ve kimyager Joseph Priestley, tutuşabilir maddelerde bulunduğunu iddia ettiği flojiston unsurunun, yanma sırasında kurtularak havaya karıştığı düşüncesindeydi. Yani filojistonunu kaybeden madde yanmış oluyordu ona göre. Buna karşılık Lavoisier adındaki bir Fransız kimyacı çıkıp, tutuşma nedeni olarak, yanan maddeye havadan oksijen denen gazın karışmasını göstermiştir. Burada kimin haklı kimin haksız olduğunu sorgulamaya çalışmıyorum. Tıpkı referandumda kimin ne oy verirse daha doğrusunu yapacağını tembihlemediğim gibi. Gerçek bir ilerlemenin, farklı düşünce yapılarına olanak sağlamak olduğunun altını çizmek istiyorum. Yasakların en kötüsünün, değişime olan yasak olduğunu benimsediğimi vurgulamak istiyorum. Bilim de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyin, değişime direnenlerin elinde olduğu takdirde, sıkıcı bir hayatımızın olacağını haykırmak istiyorum.



Referandumun amacı, görüşlerden birinin daha doğru olduğunu kanıtlamak değildir. Sorun haline gelen anlaşmazlığa, itirazı abes bırakacak bir şekilde son vermektir. Taraflar kendilerini sayısal olarak faş eder yani. Sormamız gereken asıl soru şudur; Başkanlık sistemi önerisi CHP ve HDP'den gelseydi, her iki partiye de gönül verenler yine hayır der miydi? Ya da parlamenter sistemi AKP ve MHP savunsaydı, iki partinin taraftarları, Başkanlık sisteminin daha iyi olacağında ısrar ederler miydi? Esas yanıtını vermemiz soru budur. Ancak o şekilde referandumda kendi kararımızı verdiğimizi iddia edebiliriz.