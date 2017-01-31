Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Referandum tarihi Nisan'ın...'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Referandum tarihi Nisan'ın...'

Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişikliğinin son redaksiyon ve imla işlemlerinin yapıldığını belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum tarihine ilişkin, 'Nisan'ın 16'sını geçmeyecek gibi görünüyor' dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişikliğinin son redaksiyon ve imla işlemlerinin yapıldığını belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum tarihine ilişkin, "Nisan'ın 16'sını geçmeyecek gibi görünüyor" dedi.
Ahmet Aydın, TBMM tarafından kabul edilen kanun paketinin Cumhurbaşkanlığının onayına ne zaman gideceğini açıkladı. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığının düzenlediği basınla istişare toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kanun maddelerinin yazım işlemlerinde redaksiyon yapıldığını vurguladı. Aydın, "Bugün mecliste bu paketin son yazım işlemleri, imla işlemleri, redaksiyonu yapılıyor. Redakte ediliyor. İnşallah Ankara'ya döndüğümüzde hafta sonu muhtemelen bu paketi Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın paketi onaylayarak Resmi Gazetede yürürlüğe girmesi anından itibaren onu izleyen 60 günden sonraki ilk Pazar ki muhtemelen Nisan'ın 16'sını geçmeyecek gibi görünüyor. Nisan'ın ilk yarısında bu referandum sürecini hep birlikte yaşamış olacağız. Birazda mevsim normalleri itibariyle bahar ayları daha uygun olacak" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA SALDIRILAR DA ARTTI"
Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı sürecinin başlamasıyla birlikte yaşanan olaylara dikkat çeken Aydın, "Bu sistem değişikliği başladığı andan itibaren Türkiye'de canlı bombalar patlamaya başladı. Teklifi meclise sevk ettik, ertesi gün Beşiktaş'ta bomba patladı. Daha sonra Kayseri'de patladı. Bunun ardından Rus Büyükelçisi suikasta kurban gitti. 10 milyar Liralık bütçe, dünyanın en büyük köprüsü olacak olan Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi açıklandığı gün kredi derecelendirme kuruluşunun ikisi aynı anda Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Ekonomik olarak, sosyal olarak terör boyutuyla Türkiye'yi bu sistem değişikliği sürecinde kıskaca almaya çalıştılar. Türkiye ne zaman çağ atlamak istese önüne engel olmaya çalışıyorlar. Millet yeniden dirilişe, inanışa geçti. Bize asıl notu veren, asıl sözün sahibi olan milletten korkmadan millete yeni Türkiye için, güçlü Türkiye için bu sürecin önemli olduğunu anlatacağız" diye konuştu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı
Reina saldırısında 14 tutuklama talebi
İstanbul'da korkutan yangın
Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde Trump protestosu
Karabükspor'a Rumen stoper
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Esad'ın ses kaydı ortaya çıktı! Suriye karıştı
Esad'ın ses kaydı ortaya çıktı! Suriye karıştı
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel taciz!
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel taciz!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı
Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı
Reina saldırısında 14 tutuklama talebi
Reina saldırısında 14 tutuklama talebi
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde Trump protestosu
Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde Trump protestosu
Karabükspor'a Rumen stoper
Karabükspor'a Rumen stoper
Oda müziği tutkunları festivalde buluşuyor
Oda müziği tutkunları festivalde buluşuyor
PKK'nın sözde Serhat bölgesinin bombacısı yakalandı
PKK'nın sözde Serhat bölgesinin bombacısı yakalandı
Mehmet Ali Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti
Mehmet Ali Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti
Nijerya'da 4.7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Nijerya'da 4.7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
'Vezir Parmağı' filmi bir ilçede daha yasaklandı
'Vezir Parmağı' filmi bir ilçede daha yasaklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English