'Referandum tarihi Nisan'ın...'

Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişikliğinin son redaksiyon ve imla işlemlerinin yapıldığını belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum tarihine ilişkin, 'Nisan'ın 16'sını geçmeyecek gibi görünüyor' dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişikliğinin son redaksiyon ve imla işlemlerinin yapıldığını belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum tarihine ilişkin, "Nisan'ın 16'sını geçmeyecek gibi görünüyor" dedi.

Ahmet Aydın, TBMM tarafından kabul edilen kanun paketinin Cumhurbaşkanlığının onayına ne zaman gideceğini açıkladı. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığının düzenlediği basınla istişare toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kanun maddelerinin yazım işlemlerinde redaksiyon yapıldığını vurguladı. Aydın, "Bugün mecliste bu paketin son yazım işlemleri, imla işlemleri, redaksiyonu yapılıyor. Redakte ediliyor. İnşallah Ankara'ya döndüğümüzde hafta sonu muhtemelen bu paketi Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın paketi onaylayarak Resmi Gazetede yürürlüğe girmesi anından itibaren onu izleyen 60 günden sonraki ilk Pazar ki muhtemelen Nisan'ın 16'sını geçmeyecek gibi görünüyor. Nisan'ın ilk yarısında bu referandum sürecini hep birlikte yaşamış olacağız. Birazda mevsim normalleri itibariyle bahar ayları daha uygun olacak" dedi.



"CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİNİN BAŞLAMASIYLA SALDIRILAR DA ARTTI"

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı sürecinin başlamasıyla birlikte yaşanan olaylara dikkat çeken Aydın, "Bu sistem değişikliği başladığı andan itibaren Türkiye'de canlı bombalar patlamaya başladı. Teklifi meclise sevk ettik, ertesi gün Beşiktaş'ta bomba patladı. Daha sonra Kayseri'de patladı. Bunun ardından Rus Büyükelçisi suikasta kurban gitti. 10 milyar Liralık bütçe, dünyanın en büyük köprüsü olacak olan Çanakkale Köprüsü'nün ihalesi açıklandığı gün kredi derecelendirme kuruluşunun ikisi aynı anda Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Ekonomik olarak, sosyal olarak terör boyutuyla Türkiye'yi bu sistem değişikliği sürecinde kıskaca almaya çalıştılar. Türkiye ne zaman çağ atlamak istese önüne engel olmaya çalışıyorlar. Millet yeniden dirilişe, inanışa geçti. Bize asıl notu veren, asıl sözün sahibi olan milletten korkmadan millete yeni Türkiye için, güçlü Türkiye için bu sürecin önemli olduğunu anlatacağız" diye konuştu.

