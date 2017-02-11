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Referandum tarihi kesinleşti! YSK Başkanı açıkladı...
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Referandum tarihi kesinleşti! YSK Başkanı açıkladı...

YSK Başkanı Sadi Güven son dakika referandum tarihini açıkladı. Referandum tarihi kesinleşti.

YSK Başkanı Sadi Güven referandum tarihini açıkladı. Son dakika haberine göre Anayasa değişikliği teklifi 16 Nisan Pazar günü oylanacak.

Güven'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Yurtiçinde 55 milyon 336 bin 960 kişi oy kullanacak.
- Yurtdışında 2 milyon 929 bin 389 seçmen 57 ülkede oy kullanacak.
- 18 Şubat'ta seçmen listeleri askıya çıkacak.
- Seçmenler kütük ve sandık bilgilerini YSK'nın internet sitesinden öğrenebilecek.
- Yurtdışı seçmenler 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanacak.
- Gümrüklerde ise 27 Mart-16 Nisan tarihleri arasında sandık kurulacak.
- Referandum oylamasında ''Evet'' mührünün beyaz zemine ''Hayır'' mührünün ise kahverengi zemine basılacak.
- Sandık başlarında 10 partinin görevlilerinin bulunacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MADDELERİ NELER

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2: 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3: 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”
MADDE 5: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek görevleriyle ilgili.
MADDE 6: Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisiyle ilgili...
MADDE 7: Cumhurbaşkanı seçilebilme şartlarını ve seçimlerini düzenliyor.
MADDE 8: Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini genişleterek yeniden düzenleyen maddedir.
MADDE 9: Cumhurbaşkanının cezai sorumluluklarını düzeliyor.
MADDE 10: Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması, vekalet ve bakanlarla ilgili düzenleme.
MADDE 11 : Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenliyor.
12. MADDE: Cumhurbaşkanına olağanüstü hal ilanı ve kararname çıkarma yetkisi veriyor.
13. MADDE: Askeri mahkemeler kaldırılıyor.
14. MADDE: HSYK üyelerinin seçiminde TBMM'de uygulanacak yöntem düzenleniyor.
15. MADDE: Bütçe hazırlama ve kabulüne ilişkin düzenleme
16. MADDE: Başbakanlık'a son veriliyor; Başbakan ve bakanlar kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanı'na aktarılıyor.
17. MADDE: Cumhurbaşkanlığı seçiminin genel seçimle birlikte 3 Kasım 2019'da yapılmasını öngörüyor.
18. MADDE: Yürürlük maddesi. Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı da olmasının yolunu açan maddenin değişiklik halkoyunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girmesini sağlıyor.
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