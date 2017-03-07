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'Referandum statükocu olanlarla...'
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'Referandum statükocu olanlarla...'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Bu referandum, bu halk oylaması statükocu olanlarla Türkiye'nin büyümesini isteyenler arasında olacak' dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu referandum, bu halk oylaması statükocu olanlarla Türkiye'nin büyümesini isteyenler arasında olacak" dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde referandum değerlendirme toplantısına katıldı. Referandum çalışmalarını değerlendiren Bakan Özlü, "Türkiye'de durum çok iyi. Yalova'daydım, Yalova ve Bilecik'te mitingler çok güzeldi. Bakın arkadaşlar bu bir referandum. Bu bir seçim değil. Burada ya evet oyu kullanacağız ya hayır oyu kullanacağız. Bir milletvekili seçimi değil, bir belediye başkanı seçimi değil. Evet diyecek olanlar Türkiye'nin değişmesini, büyümesini, güçlenmesini isteyenler. Hayır diyecek olanlar da mevcut durumun korunmasını isteyenler yani statükocu olanlar. Bu referandum, bu halk oylaması statükocu olanlarla Türkiye'nin büyümesini isteyenler arasında olacak. Hiç şüphemiz yok milletimiz bize evet verecek" dedi.
Basın mensuplarının referandum tahmini sorusuna Bakan Özlü, "Bu ortamda tahminler sakıncalı. Fakat büyük bir evet sonucu alacağımıza inanıyorum. Hiç şüphem yok" diye konuştu.
Açıklamaların ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya AK Parti'nin eski teşkilat başkanları, milletvekilleri katıldı.
(Ali Yıldız / İHA)

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