Referandum sonuç raporu Başbakan Yıldırım'a sunulacak

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından 16 Nisan halk oylamasına ilişkin hazırlanan rapor, Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak. Geçmiş dönemlerdeki seçimlere bağlı olarak yapılan analizlerden oluşturulan bir kitapçık da Seçim İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandı. Bu kitapçık, bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında MYK üyelerine verilecek.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından 16 Nisan halk oylamasına ilişkin hazırlanan rapor, Başbakan Binali Yıldırım'a sunulacak. Geçmiş dönemlerdeki seçimlere bağlı olarak yapılan analizlerden oluşturulan bir kitapçık da Seçim İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandı. Bu kitapçık, bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısında MYK üyelerine verilecek.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak. Bugünkü toplantıda, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasına ilişkin sonuçların detayları masada olacak. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı tarafından seçim sonuç raporu oluşturuldu. Rapor oluşturulurken, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 seçimlerindeki sonuçlardan yola çıkıldı ve bu seçimlerle 16 Nisan referandumu arasında kıyasa gidildi. Özetle, oluşturulan analizler geçmiş dönemlerdeki seçim sonuçları üzerinden yapıldı. Geçmiş seçimlerdeki sonuçlar, analizler, karşılaştırmaların yer aldığı kitapçık bugünkü MYK toplantısında MYK üyelerine sunulacak. Kitapçıkta, 1 Kasım 2015 seçimleri ile 16 Nisan referandumu arasında yapılan analizde, Doğu illerinde yüzde 40 civarında bir artışın olduğu da görülüyor.

Raporda illerin yaptığı çalışmalar da bir başka detay olarak yer alıyor. Bütün illerde yapılan program sayısı da raporda belirtiliyor. Raporda, Konya'da 2 bin 150 ana programın altında 16 bin program gerçekleştirildiği belirtiliyor. Buna benzer olarak, bütün illerin yaptığı çalışmalar raporda detaylı bir şekilde ele alınıyor. Doğu illerindeki artış ise terörle mücadeledeki kararlılığa bağlanıyor. Şırnak'ta, 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oranın yüzde 12 olduğu, bu oran referandumda yüzde 32'ye çıktığı görülüyor.



SİYASİ ANALİZ KOMİSYONU BÜTÜN İLLERDEN RAPOR İSTEDİ

Öte yandan, AK Parti bir de 'siyasi analiz komisyonu' adı altında sonuç analiz ekibi kurmuştu. Bu ekip, illerden, ilçelerden ve genel olarak bölgelerden gelen sonuçlar üzerinde bir çalışma yapıyor. Çalışmalarını sürdüren analiz ekibi, bu kapsamda bütün illerden raporlar istedi. 16 Nisan referandum sonuçlarının yurt içi ve yurt dışı istatistikleri bu komisyonun yürüttüğü çalışmalar kapsamındaki raporda yer alacak. Teşkilatların tümünden raporların gelmesiyle birlikte ise daha detaylı bir yol haritası çıkarılacak ve yoğunlaşılması gereken bölgelere ağırlık verilecek. Öte yandan, illerin raporlarının ise bu hafta bitmesi bekleniyor.

AK Parti, 21 Mayıs'ta olağanüstü büyük kongresine gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanı olacak. Bu sürecin başlamasıyla birlikte, AK Parti'nin kadrolarında önemli değişikliklerin yapılacağı da kulis bilgileri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu'nda değişikliğe gidecek ve kendi ekibini kuracak. Sonraki süreçte ise, 16 Nisan referandumunda heyecanını kaybettiği düşünülen teşkilatlarda değişikliğe gidilecek. Bütün planlar, 2019 seçimlerine göre yapılacak.

(Enise Vural / İHA)