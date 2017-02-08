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'Referandum sonrası yatırımlarda patlama olacak'
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'Referandum sonrası yatırımlarda patlama olacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017'de özellikle referandum sürecinden sonra yatırımlarda patlama olacağını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017'de özellikle referandum sürecinden sonra yatırımlarda patlama olacağını belirtti.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bloomberg HT'de canlı yayına katıldı. Ekonomide büyüme tarafında 3'üncü çeyrekte aşağı yönlü giden eğimin yukarı döneceğini, bu yönde gelişmeler olduğunu söyleyen Ağbal, "Eylül ayından bu yana ekonomide hareketlilik getirecek bir takım inisiyatifler aldık. Bugün kamu maliyemiz ve bankacılık sistemimiz sağlam. Kamu maliyesinde bir miktar mali alanımız var, bu alanı dikkatlice kullanmak suretiyle ekonomiyi yukarı çekecek adımları atıyoruz ve görüyorum ki yeni açıkladığımız teşvikler ve vergi indirimleri alışverişi canlandırdı, piyasayı hareketlendirdi" dedi.
Maliye Bakanı, 2017'de özellikle referandum sürecinden sonra yatırımlarda patlama olacağını belirtti.
2017'de hiçbir vergide artış yapmayacaklarını belirten Bakan Ağbal, "Şu anda beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe vergi indirimi yaptık. Bu 3 sektör dışında başka sektöre dönük vergi indirimi çalışmamız yok" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ KONUT VE İŞ YERİ AÇISINDAN ÇEKİM MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ"
Yabancıya konut satışlarındaki yeni teşvikler ile ilgili Ağbal, "İnsanlar artık Türkiye'de konut edinmek istiyor, inşaat sektörü müthiş bir ivme yakaladı, inanıyorum ki bu teşvikle Türkiye yakaladığı fırsatı yatırıma çevirecek. Türkiye'yi konut ve iş yeri açısından çekim merkezi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ağbal, ekonomiyi güçlendireceksek böyle bir araca (Varlık Fonu'na) ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizimle benzer ülkelerin de varlık fonu var. Türkiye'nin şu an elindeki varlıklar, varlık fonu kurulmasına imkan veriyor. Bu varlıkları kaldıraç etkisiyle kullanarak ekonomide yatırım fırsatlarını kullanacağız, bu son derece modern bir yöntem, Türkiye neden kullanmasın?" dedi. Ayrıca Ağbal, fona devredilen şirketler vergiden muaf olmadığını söyledi.
Ağbal "Varlık fonu yatırım için kaynak üretecek kaynak kullanacak ve yatırım yapacak. Bazı değerlendirmelerde 'harcamacı kamu kuruluşu' kurmuşuz gibi ifadeler kullanıyor. Bu fon yatırım fonudur" dedi.
Maliye Bakanı, TVF'nin ikici bir hazine fonu olduğuna olduğuna dair eleştirilere de "Asla böyle bir şey söz konusu değil, Türkiye'nin tek bir hazinesi var. TVF'nin kuruluş amacı yatırımdır. Buraya devredilen varlıklar bu ülkenin varlıklarıdır. İkinci hazine benzetmelerini doğru bulmam" şeklinde cevap verdi.
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