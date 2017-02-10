10.02.2017 17:03 Referandum şarkısı ilk kez çalındı

Aksaray'da Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tesislerin hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapmak üzere platforma çıkarken, 'Tabii ki Evet' isimli referandum kampanya şarkısı da ilk defa Aksaray'da çalındı. Aksaray'da Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tesislerin hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapmak üzere platforma çıkarken, "Tabii ki Evet" isimli referandum kampanya şarkısı da ilk defa Aksaray'da çalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında toplanan vatandaşları selamladı. Erdoğan, söz ve müziğini Yalçın Polat'ın yazdığı Ceyhun Çelikten'in seslendirdiği "Tabii ki Evet" isimli referandum kampanya şarkısı ile platforma çıktı. Açılışı yapılacak olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılışını yaptığımız, toplam maliyeti 700 milyon doları bulan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Tesisinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu proje kapsamında Sultanhanı yakınlarında Tuz Gölü'nün yüzeyinin bin 100 ile bin 400 metre altında doğal gaz depoları oluşturuldu. 12 suni mağarada toplamda 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolanacak. Böylece gerektiğinde günlük 44 milyon metreküp doğal gazı şebekeye verebileceğimiz bir rezerve sahip oluyoruz. Türkiye, pek çok ilk gibi depolama tesislerinin teknolojisi ve mühendisliği ile ilk defa tanıştı. Yerin altındaki tuz katmanlarına su basılarak oluşturulan devasa boşluklar gerekli borular, pompalar ve kompresörler ile donatılarak birer doğal gaz deposuna dönüştürüldü" dedi.

(Derya Yetim - Yasin Can / İHA)

