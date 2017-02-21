Referandum öncesi eylem yapacaklardı: Tam 80 kilo!

Mersin'de, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi bombalı eylemlerde kullanılmak üzere toprağa gömülü halde hazırlanmış, terör örgütü PKK'ya ait 80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Mersin'de, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi bombalı eylemlerde kullanılmak üzere toprağa gömülü halde hazırlanmış, terör örgütü PKK'ya ait 80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat 2017 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen terör örgütü PKK'nın sözde ele başlarından Murat Karayılan'ın yakın koruması 'Behzat' kod adlı M.C. ve beraberindeki 'Rojhat Bürüks' kod adlı A.K'nin üzerinden çıkan dokümanlardan yola çıkan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Bekirde yolundaki bir portakal bahçesinde arama yaptı. 'Dixso' adlı bomba arama köpeği ile yapılan aramada, araziye gömülü halde 55 paket içerisinde 80 kilo plastik patlayıcı ile 2 adet el bombası, 4 fünye ve 1 adet ateşleyici ele geçirildi.

Ele geçen patlayıcının, 16 Nisan'daki referandum öncesi toplumda kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak için kentte sansasyonel eylem yapak amacıyla kullanılmasının planlandığı belirtildi. Bombacının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Hüseyin Kar / İHA)