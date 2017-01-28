Referandum mülahazaları ve sandık fetişızmi

Referandum üzerine ya gündem şu aralar hepimiz öyle ya da böyle aynı trafo aynı kedi olmadı eeee her şey sandık mı kardeşim muhabbetlerine illallah desek de maruz kalacağız ya bir süre daha... 1980 darbesi, 1982 anayasası ve % 91 lik evet geliverdi hatırıma... Evet, yüzde 91 lik evet oyuyla kabul edilen, şimdi canhıraş savunulan, o meşhur anayasa, korku dağları bekler mi diyelim, trafo kedisi mi, ne diyelim, siz buyrun ? En hakiki sandık fetişistlerini bile sandıktan soğutur bu oran...

Şimdi ise diktatör deniyor, diktatör sandığa gitmez cevabına ise sandık fetişizmi yapmayın şeklinde ifadeler... Bunlar cidden akla ziyan... Koca koca profesörler tv'de eğer anayasa % 55 lik oyla kabul edilirse % 45 karşı demektir toplumsal uzlaşı konsensüs nerde falan diyorlar... Bir anayasanın kabulü için en az % 100 lük bir oran gerekir gibi bir sistem, bir yönetim şekli var da bizim mi haberimiz mi yok acaba ? Ya da istedikleri ; seçim yapalım en az oy alan idareye geçsin zira çoğunluk azınlığa hükmedemez mi diyorlar acaba ? Hayret edilecek yaklaşımlar bunlar...

1980 ' de 7 bin kişi için idam cezası istenmiş ve 517 kişi kaybolmuş, 650 bin kişi gözaltına alınmış , 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 50 kişi idam edilmiş, 171 kişi işkenceden ölmüş, ekonomik kayıplar ise 50,4 milyar $ olarak açıklanmış... Demek ki kutuplaşma falan da yokmuş ki sindirilmiş, önce kaosu terörü görüp yıldırılan insanlar...Teslim oluvermiş bu postallara ne yapsınlar?

Şimdi... Pek çok karşılaştırmalı hukuki metin yayınlanıyor yeni anayasa taslağına ilişkin... Eskiye oranla demokratik anlamda bir kayıp yok, cumhurbaşkanına sağladığı süper yetkiler yok, bunlar aşikar lakin... Hayırcılar, hem hayır deyip hem hayır deme hakkımız engelleniyor derken... Mevcut sistemde diktatör tek adam RTE derken ve aynı zamanda yeni anayasa kabul edilirse RTE ' nin diktatör olma hevesi tehlikesi belirecektir derken... Bilerek milletin sinir uçlarıyla oynayıp kutuplaşıyor muyuz derken... Figüran / dayak yiyen mini etekli kız- figüran Müslüm- Fadime' lerden medet uman soruşturmacı haber bültenleri ile ne yapmaya çalışıyorlar dersiniz ?

Her nerede yaşıyor ya da yaşatılıyorsanız ey Türkiye , buraların Reha ' sı da Muhtar' ı da biziz, biz asılız, biz ne dersek o olur, mu demek istiyorlar ?

Göreceğiz inşallah...

Nüket Belsan Taşören