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Referandum 16 Nisan'da!
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Referandum 16 Nisan'da!

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, referandumun 16 Nisan'da yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa değişikliğini onaylayarak Başbakanlığa göndermesinin ardından Numan Kurtulmuş'tan referandum tarihine ilişkin açıklama geldi.

Kurtulmuş "Referandum muhtemelen 16 Nisan'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

GÖZLER YSK'DA

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir.

"HERKES GÖRÜŞLERİNİ ORTAYA KOYACAK"

(Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylaması) Türkiye'de inşallah 16 Nisan'da olacağı hesaplanan halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet bu süreçte görüşünü, kararını, reyini ortaya koyacaktır. Ümit ederim ki bu seçim kampanyası, aynı şekilde Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. 'Evet' diyenler, 'hayır' diyenler, herkes görüşlerini ortaya koyacak. Herkes açık seçim kampanyasının parçası, tarafı olacak."
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