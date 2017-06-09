Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Refah seviyemiz arttıkça yeni hastalık grupları ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olmayan hastalık grupları, sigaraya bağlı, şişmanlığa bağlı, hareketsizliğe, şeker ve kalp hastalıklarına bağlı kanserler yepyeni bir hastalık yükü ve berberinde de riskleri getiriyor' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Refah seviyemiz arttıkça yeni hastalık grupları ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olmayan hastalık grupları, sigaraya bağlı, şişmanlığa bağlı, hareketsizliğe, şeker ve kalp hastalıklarına bağlı kanserler yepyeni bir hastalık yükü ve berberinde de riskleri getiriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de düzenlenen Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Akdağ'ın yanı sıra İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Gümüşoğlu, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Emre Güner, Kamu hastaneleri kurumu yöneticileri, İstanbul Sağlık Tesisleri temsilcileri, Özel Üniversite temsilcileri ve özel hastane temsilcileri katıldı. Bakan Akdağ, bu yıl 6'ıncısı düzenlenen toplantıda özel hastaneler ve üniversite hastanelerini değerlendireceklerini belirtti.



"REFAH SEVİYEMİZ ARTTIKÇA YENİ HASTALIK GRUPLARI ORTAYA ÇIKIYOR"

Türkiye'de İhtiyaçların değişmesiyle yeni hastalıkların ortaya çıktığını aktaran Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Sağlık sektörü açısından yeni bir döneme başlıyoruz. Türkiye'nin ve Türk insanının ihtiyaçları değişti, hastalık yükümüz de değişti. Geçmişte çocukları ishalden, aşıyla korunabilir hastalıklardan, zatürreden, eksik beslenmeden hayatını kaybeden ülkenin sağlık sisteminden bahsediyorken artık bu durum değişti ve bunları artık aştık. Sağlıkta değişim programıyla yeni bir noktaya geldik ama bazen başarılarınız aynı zamanda sizin gelecekle ilgili risklerinizi oluşturur. Bulaşıcı hastalıkları ortadan kaldırdıkça bir taraftan memlekette refah seviyesi artan bir ülke olunca yeni hastalık grupları ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olmayan hastalık grupları, sigaraya bağlı, şişmanlığa bağlı, hareketsizliğe, şeker ve kalp hastalıklarına bağlı kanserler yepyeni bir hastalık yükü ve berberinde de riskleri getiriyor. Bunlarla baş etmek için sistemimizi tanzim etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"2023'E KADAR BÜTÜN İSTANBUL KAMU HASTANE BİNALARI MÜKEMMEL BİR NOKTAYA GELMİŞ OLACAK"

2023 yılına kadar Kamu Hastane binalarının mükemmel bir noktaya geleceğini belirten Bakan Akdağ, "İstanbul'da aile sağlık merkezlerini bir taraftan mükemmel hale getirirken, yeni sağlıklı yaşam merkezleri yapacağız. Öte yandan insanların daha fazla hareket etmesini sağlamak için belediyelerimizle iş birliği halinde imkanlar oluşturacağız ve bunları destekleyen medya kampanyaları yapacağız. Vatandaşlarımızın doğru beslenmeleri ve şişmanlamamaları için sağlık merkezlerimizde yol göstereceğiz, destek olacağız ama her halükarda insanımız hastalanmışsa en mükemmel şekilde hastane tedavisi alması için çaba sarf edeceğiz. Bunun için binalarımızı da yeniliyoruz İstanbul'da 2020-2021'e kadar binalarımızın büyük bir kısmını yenilemiş olacağız. 2023'e kadar bütün İstanbul Kamu Hastane binaları mükemmel bir noktaya gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

(Ufuk Kıvık / İHA)