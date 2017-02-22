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Reel kesim güven endeksi yükseldi
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Reel kesim güven endeksi yükseldi

Reel kesim güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti.

Reel kesim güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı 'Reel Kesim Güven Endeksi' (RKGE) verisini açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim, ihracat sipariş ve toplam istihdam miktarları, mevcut toplam sipariş ve mamul mal stoku miktarları ile sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 6,0 puan artarak 106,5 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak ise azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

YILLIK ÜFE BEKLENTİSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,3 PUAN ARTTI
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıflama eğilimini sürdürdüğü gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73,8'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,4'e geriledi.

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