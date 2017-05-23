Reel kesim güven endeksi mayısta azaldı

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), mayıs ayında bir önceki aya göre 2 puan azalışla 109,2 oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), mayıs ayında bir önceki aya göre 2 puan azalışla 109,2 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Mayıs ayı 'Reel Kesim Güven Endeksi' (RKGE) verisini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 2 puan azalarak 109,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak 104,8 puan seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıflayarak, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,6'ya yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 9,3'e geriledi.

