Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Reel kesim güven endeksi arttı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Reel kesim güven endeksi arttı

Reel kesim güven endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 112,4 seviyesinde gerçekleşti.

Reel kesim güven endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 112,4 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Haziran ayı iktisadi yönelim anketi reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. Buna göre; 2017 yılı Haziran ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 112,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
2017 yılı Haziran ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 143 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan artarak 108,8 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerinde güçlendiği gözlendi.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü.Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 19,1'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 73,2'ye ve daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,7'ye geriledi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da bayram trafiği havadan görüntülendi
Samsun şehidini uğurladı
2 çocuğu sırtından vuran şahıs tutuklandı
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor
Yankesicilik şebekesi çökertildi
48 göçmen son anda kurtarıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
Türk askerine İdlib yolu İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması
Türk askerine İdlib yolu İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması
Şortlu kızı darp eden saldırgan için karar
Şortlu kızı darp eden saldırgan için karar
Rusya, Bağdadi'nin ölümüne 'neredeyse kesin' diyor
Rusya, Bağdadi'nin ölümüne 'neredeyse kesin' diyor
İşte Survivor 2017'nin şampiyonu
İşte Survivor 2017'nin şampiyonu
Fikri Işık bedelli askerlik tartışmasına noktayı koydu
Fikri Işık bedelli askerlik tartışmasına noktayı koydu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da bayram trafiği havadan görüntülendi
İstanbul'da bayram trafiği havadan görüntülendi
Samsun şehidini uğurladı
Samsun şehidini uğurladı
2 çocuğu sırtından vuran şahıs tutuklandı
2 çocuğu sırtından vuran şahıs tutuklandı
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor
Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor
Yankesicilik şebekesi çökertildi
Yankesicilik şebekesi çökertildi
48 göçmen son anda kurtarıldı
48 göçmen son anda kurtarıldı
Reel kesim güven endeksi arttı
Reel kesim güven endeksi arttı
Messi'nin hapis cezası paraya çevrildi
Messi'nin hapis cezası paraya çevrildi
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Ağlayan bebeğini boğarak öldürdü
Ağlayan bebeğini boğarak öldürdü
Adalet Yürüyüşü'ne köşe yazarlarından destek
Adalet Yürüyüşü'ne köşe yazarlarından destek
Avrupa otomotiv pazarı ilk beş ayda yüzde 5,1 büyüdü
Avrupa otomotiv pazarı ilk beş ayda yüzde 5,1 büyüdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English