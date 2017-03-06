Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta arttı

Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 88,83'e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 88,83'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı 'Reel Efektif Döviz Kuru Verileri'ni açıkladı. Buna göre; reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında değer kazanarak 87,66'dan 88,83'e yükseldi. Yİ - ÜFE bazında da reel efektif döviz kuru endeksi Şubat'ta 88,87'den 91,13'e çıktı.

