Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün aradan sonra bu kongrede yeniden genel başkan olacak. Recep Tayyip Erdoğan tören alanına Binali Yıldırım ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti'ye dönüş kongresinde salon dışında konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması esnasında yanında eşi Emine Erdoğan ve Binali Yıldırım ve Yıldırım'ın eşi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi girişte dışarda bekleyen partililere seslendi. Erdoğan'ın konuşmasında "Sizleri 998 gün sonra selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine beraberiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışacağız, tevazuyu elden bırakmayacağız" diye seslenerek salona giriş yaptı.

Salonda Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu'da yerlerini aldı.