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Recep Konuk, Gazeteciler Gününü Kutladı
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Recep Konuk, Gazeteciler Gününü Kutladı

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye'de 1961 yılından beri 10 Ocak'ın "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Konuk, zor ancak son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazetecilerin, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunu kaydetti. Demokrasi ve sosyal hayatın gazeteciler olmadan sağlıklı işlemeyeceğine dikkat çeken Başkan Recep Konuk, "çünkü yönetenler ile yönetilenler, birey ile toplum, dün ile bugün, bugün ile gelecek arasındaki tüm yolların kavşak noktasında gazeteciler var" dedi.

"Bu meslek, hak terazisinden sapmayan bir vicdan gerektirir"

Haberleri ve gözlemleriyle topluma ayna olan, yaşanan olayları, hal ve tavırları ortak bir zemine taşıyan, insanları bilgilendiren gazetecilerin, sosyal hayatın seyrine de kamuoyu oluşturarak, kamuoyunu geleceğe hazırlayarak katkı yaptığını ifade eden Konuk, "Devlet ve millet hayatının can damarlarını haber, araştırma, yazı ve yorumlarıyla sürekli açık tutan, damarların çift taraflı çalışmasını sağlayan gazeteciler; zor, meşakkatli, mesuliyeti yüksek ancak bir o kadar onurlu, bir o kadar kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Çünkü bu meslek, üstlendiği işlev itibarıyla zorluklar ve yokluklar karşısında yıkılmaz, eğilmez bir irade, hak terazisinden sapmayan bir vicdan, yüksek bir karakter gerektirir" diye konuştu.

"Gazetecilerin varlığı milletimiz için bir teminattır"

Başkan Recep Konuk mesajında, "Değerli gazetecilerimizin, özellikle yoklukla imtihana rağmen, gazeteci kimlikleri ile ayakta durma kararlılığından asla taviz vermeyen Anadolu'daki gazetecilerimizin; kalemlerine ve mesleki haslet ve özelliklerine kıskançlıkla sahip çıkan ve asla gazeteci kimliklerinden taviz vermeyen meslek büyüklerinden devraldıkları mirasa sahip çıktıklarını, aynı kararlılığı ve hasleti, zorluklarla ve yoklukla mücadele geleneğini amme hizmeti motivasyonuyla devam ettirdiklerini görmekten ve bilmekten mutluluk duyuyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki, vicdanı ve kalemi hür gazetecilerin varlığı, demokrasimiz, milli irade, hatta ülkemizin bağımsızlığı için bir teminattır, sigortadır.

Diğer taraftan, medyanın bir ülkenin kalkınmasında, üretimin artırılmasında, toplumun doğruya ve güzele yönlendirilmesi, iyiliklerin ve güzelliklerin yaygınlaştırılmasında, yeni nesillerin ülkesine, milletine bağlı mesleki, milli ve ahlaki değerleri ile donanımlı yetişmelerinde büyük roller üstlenebileceğini, doğru bilgi akışıyla beslenmiş, bilgi ve habere sağlıklı erişebilen nesillerin milletimizin kaderine de doğru istikamet tayin edebileceği içinden geçtiğimiz tarihi süreçte teyit edilmiştir. Milletimizin, ülkemize milletimize karşı yapılan yanlışa dur demesinde, diyebilmesinde en büyük paylardan biri demokrasi aşığı gazetecilerimizin dik ve tavizsiz duruşudur" ifadelerini kullandı.

"Gazeteciler, tarım için de en sağlam dayanak noktasıdır"

Sosyal ve ekonomik katmanı ne olursa olsun herkesin sesini duyurma konusunda önemli bir hizmeti yerine getiren gazetecilerin, tarım kesimi açısından da en önemli teminat, en sağlam dayanak noktası olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, "Tarla, ürün, çiftçi ve Anadolu'daki fabrikalara eli en kuvvetli ve dostane uzanan, gözü, kulağı ve gönlü en açık olanlar gazetecilerdir. Zorluklara ve yokluklara karşı verdikleri ayakta kalma mücadelesinin de, vicdan ve karakter sahibi olarak mesleklerini, gazeteci kimliklerini ve ilkelerini koruma mücadelesinin de aslında geniş ama sessiz kitlelerin hür sesi olarak kalabilmek için verildiğini biliyor ve bizim adımıza ve bizim için verilen bu mücadeleyi destekliyor, bu mücadele için teşekkür ediyoruz. Gazetecilerimizin dimdik ayakta durmasının bizim için anlamı, üreticinin eğilmemesi, çiftçinin sesinin gür çıkmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
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