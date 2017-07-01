Recep Kara'nın sırtı yere gelmiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, rakibi İsmail Koç'u tuş ederek başpehlivan oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, rakibi İsmail Koç'u tuş ederek başpehlivan oldu.

Ünye'nin Tekkiraz Mahallesi mevkisinde düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde 155 bin lira veren geçen yılın ağası Zekai Göç, bu yıl da ağa seçildi. Güreşlerin baş müsabakasında Recep Kara, İsmail Koç, Orhan Okulu ve Serhat Balcı karşılaştı. Finalde karşı karşıya gelen Kırkpınar Başpehlivanı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara ile İsmail Koç'un güreşi yaklaşık 10 dakika sürdü. Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara rakibini yenerek Ünye yağlı güreşlerinin başpehlivanı oldu.

Dereceye girenlerin ödüllerini ve kupalarını Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve güreş ağası Zekai Göç verdi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise yaptığı konuşmasında, "Sabahtan itibaren Ünye güreşe gerçekten doymuş oldu. 52 gün festival var dedik ve 30 günü geride bıraktık. 2 Temmuz Pazar günü ise yine Rahvan yarışlarımızı gerçekleştirip, ardından ise Yunus Emre Kitap Günleri için Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Ünyemiz şehre yaptığımız yatırımlarla güzellikler ortaya çıkıyor ve buna bağlı olarak da nüfusumuz günden güne artıyor. Bugün er meydanındayız. Güreş hem zeka ile hem de bilek ve yürek gücü ile yapılan bir ata sporumuz. Tüm güreşçi kardeşlerimize ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

(Metin Akyürek/İHA)