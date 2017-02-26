'Recep İvedik 5' rekora doymuyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 5'le gişeye damgasını vurdu.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 5'le gişeye damgasını vurdu. Geçen hafta vizyona giren film, hafta sonu en iyi açılışından sonra en iyi ilk hafta rekorunu da kırdı. 8 günde 2 milyon 882 bin 383 kişiyle büyük bir başarıya imza atan film, bu sürede 33 milyon 599 bin 111 TL hasılat elde etti.
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