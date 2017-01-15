Recep İvedik 5 izle Tek Parça Full HD

Şahan Gökbakar'ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu kardeşi Togan Gökbakar'la birlikte yazdığı Recep İvedik 5'ten ilk görüntüler ortaya çıktı.

Serinin takipçilerinin merakla beklediği filmde Recep İvedik bu kez bambaşka bir yönünü gözler önüne seriyor.

Şahan Gökbakar'ın hem başrolünü üstlendiği hem de senaryosunu kardeşi Togan Gökbakar'la birlikte yazdığı “Recep İvedik 5”ten ilk görüntüler ortaya çıktı. Serinin takipçilerinin merakla beklediği filmde Recep İvedik bu kez bambaşka bir yönünü gözler önüne seriyor.

Spora merak saran Recep İvedik, farklı alanlarda boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor, gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkaracak performanslar sergiliyor. Togan Gökbakar'ın yönettiği film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.

Spora merak saran Recep İvedik, farklı alanlarda boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor, gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkaracak performanslar sergiliyor.

Togan Gökbakar'ın yönettiği film, 16 Şubat'ta vizyona girecek.