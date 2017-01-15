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Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
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Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı

Son olarak 2014 yılında vizyona giren ‘Recep İvedik 4 ile yaklaşık 7,5 milyon gişe rakamına ulaşarak Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Film’ine imza atan Şahan Gökbakar, serinin yeni filmi ‘Recep İvedik 5’ ile 16 Şubat’ta hayranlarıyla buluşuyor.

Tam 3 yıl sonra sinemaseverlerin özlemle beklediği Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan Recep İvedik 5'in yönetmenliğini yine Togan Gökbakar üstlenirken, renkli ve çok konuşulacak senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı. İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar'a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan eşlik ediyor.

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Recep İvedik 5'in fragmanı filmin birbirinden eğlenceli ilk görüntüleriyle birlikte sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Merakla beklenen filmin konusu ise şöyle:

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

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Spor organizasyona katılacak ekibin talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi çıkar.

BU SAHNELER OLAY YARATACAK!

Fragmanda Recep İvedik, sporun her alanında boy göstererek iddiasını ortaya koyuyor. Bambaşka bir yönüyle izleyeceğimiz Recep İvedik; yeni filminde gülle, güreş, halter, uzun atlama ve eskrim gibi alanlarda değme sporculara taş çıkartacak performanslar sergiliyor.
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