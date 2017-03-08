Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Real Madrid ve Bayern Münih çeyrek finalde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Real Madrid ve Bayern Münih çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Arsenal'i 5-1 yenen Bayern Münih ve Napoli'yi 3-1 mağlup eden Real Madrid çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Arsenal'i 5-1 yenen Bayern Münih ve Napoli'yi 3-1 mağlup eden Real Madrid çeyrek finale çıktı.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Napoli - Real Madrid maçında Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. San Paolo Stadı'nda oynanan maça Napoli etkili başladı. 3-1'lik ilk maç mağlubiyetinin rövanşını almak isteyen Napoli 24. dakikada Hamsik'in ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Dries Mertens'in golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlanırken, Real Madrid ikinci yarıda eşitliği çabuk sağladı. 51. dakikada Sergio Ramos'un golü ile durumu 1-1 yapan Real Madrid, 57. dakikada Napoli'de Mertens'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.
Ardından oyunun kontrolünü ele alan Real Madrid, 90+1. dakikada Alvaro Morata'nın golü ile skoru belirledi. İlk maçı 3-1 alan Real Madrid, rövanşı da 3-1 alarak çeyrek finale çıktı.

BAYERN YİNE 5'LEDİ
Bayern Münih ilk maçta sahasında 5-1 mağlup ettiği Arsenal'i rövanş maçında da 5-1 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı.
20. dakikada Theo Walcott ile Arsenal 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Arsenal ceza sahasında Laurent Koscielny tarafından faule maruz kalınca Yunan hakem Tasos Sidiropoulos penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sırasında sarı kart gören Koscielny, karara itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lewandowski, 55. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.
10 kişi kalan rakibi karşısında golleri arka arkaya sıralayan Bayern Münih, 68. dakikada Arjen Robben, 78. dakikada Douglas Costa, 80 ve 85. dakikalarda Arturo Vidal'in golleri ile mücadeleden 5-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ödünç aldığı 1 horoz, 2 tavuk hayatı değişti
Kabil'de askeri hastaneye saldırı
Hırsızı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Gasp etmek istediği kişi polis çıkınca...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Çıldırtan gol: Santradan ağları buldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türk Düşmanı Cem Özdemir, Taksim'de miting yapmak istiyor
Türk Düşmanı Cem Özdemir, Taksim'de miting yapmak istiyor
Referandumda Kürtler ne diyecek?
Referandumda Kürtler ne diyecek?
Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
Eski Genelkurmay Başkanı kalp krizi geçirdi!
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi
Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e tepki: Edepsiz adam sen git nonoşlarla birlikte ol!
Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e tepki: Edepsiz adam sen git nonoşlarla birlikte ol!
Binali Yıldırım: Hiç istemediğimiz çatışmalar yaşanabilir
Binali Yıldırım: Hiç istemediğimiz çatışmalar yaşanabilir
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ödünç aldığı 1 horoz, 2 tavuk hayatı değişti
Ödünç aldığı 1 horoz, 2 tavuk hayatı değişti
Kabil'de askeri hastaneye saldırı
Kabil'de askeri hastaneye saldırı
Hırsızı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Hırsızı önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
Gasp etmek istediği kişi polis çıkınca...
Gasp etmek istediği kişi polis çıkınca...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Çıldırtan gol: Santradan ağları buldu
Çıldırtan gol: Santradan ağları buldu
Sahte polislere 15 ilde operasyon: 91 gözaltı
Sahte polislere 15 ilde operasyon: 91 gözaltı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
ABD'deki öğretmenin yerli versiyonu sosyal medyada ilgi görüyor
ABD'deki öğretmenin yerli versiyonu sosyal medyada ilgi görüyor
7 ilde FETÖ operasyonu: 23 polis gözaltına alındı
7 ilde FETÖ operasyonu: 23 polis gözaltına alındı
İstanbul'da Moğolistan uyruklu şahıs öldürüldü
İstanbul'da Moğolistan uyruklu şahıs öldürüldü
Adana'da trafik kazası: 3 polis yaralandı
Adana'da trafik kazası: 3 polis yaralandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English