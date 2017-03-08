Real Madrid ve Bayern Münih çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Arsenal'i 5-1 yenen Bayern Münih ve Napoli'yi 3-1 mağlup eden Real Madrid çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Arsenal'i 5-1 yenen Bayern Münih ve Napoli'yi 3-1 mağlup eden Real Madrid çeyrek finale çıktı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Napoli - Real Madrid maçında Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. San Paolo Stadı'nda oynanan maça Napoli etkili başladı. 3-1'lik ilk maç mağlubiyetinin rövanşını almak isteyen Napoli 24. dakikada Hamsik'in ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Dries Mertens'in golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla tamamlanırken, Real Madrid ikinci yarıda eşitliği çabuk sağladı. 51. dakikada Sergio Ramos'un golü ile durumu 1-1 yapan Real Madrid, 57. dakikada Napoli'de Mertens'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Ardından oyunun kontrolünü ele alan Real Madrid, 90+1. dakikada Alvaro Morata'nın golü ile skoru belirledi. İlk maçı 3-1 alan Real Madrid, rövanşı da 3-1 alarak çeyrek finale çıktı.



BAYERN YİNE 5'LEDİ

Bayern Münih ilk maçta sahasında 5-1 mağlup ettiği Arsenal'i rövanş maçında da 5-1 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı.

20. dakikada Theo Walcott ile Arsenal 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Bayern Münih'ten Robert Lewandowski, Arsenal ceza sahasında Laurent Koscielny tarafından faule maruz kalınca Yunan hakem Tasos Sidiropoulos penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sırasında sarı kart gören Koscielny, karara itiraz edince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lewandowski, 55. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

10 kişi kalan rakibi karşısında golleri arka arkaya sıralayan Bayern Münih, 68. dakikada Arjen Robben, 78. dakikada Douglas Costa, 80 ve 85. dakikalarda Arturo Vidal'in golleri ile mücadeleden 5-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

