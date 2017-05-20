'Real Madrid maçı zordu ama planımız vardı'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague'in en iyi takımlarından bir ile oynadıklarını söyleyerek, 'Zor oyundu ama planımız vardı' dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague'in en iyi takımlarından bir ile oynadıklarını söyleyerek, "Zor oyundu ama planımız vardı" dedi.

Fenerbahçe, THY Euroleague Final-Four'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 84-75'lik skorla mağlup ederek, finale çıktı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Bu akşam Euroleague'de iyi olan bir takıma karşı oynadık. Zor oyundu ama planımız vardı. 40 dakikalık oyundan çok memnunum. Biz taktiğimizi değiştirdik. Llull çok iyi oynadı. Aynı şekilde oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Son dakikalarda çok yavaşladık. Oyuna döneceklerini kolay zannettiler. Taraftarlarımızın desteği ile de bu başarı geldi" diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı Olympiakos'a saygı duyduğunu belirtti.

(Oğuzhan Ort/İHA)