Real Madrid finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında 3-0 yenildiği Real Madrid'i Vicente Calderon Stadyumu'nda konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Saul Niguez'in golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid bu golün şokunu atlamadan, Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı atışını kullanan Antoine Griezmann fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Bu golle tur için iyice umutlanan Atletico Madrid, 42. dakikada Isco'nun golüne engel olamadı ve ilk yarı Atletico Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazandı. Ancak ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, adını finale yazdıran takım oldu.

Mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır ise sergilediği başarılı performansla otoritelerden tam not aldı.

