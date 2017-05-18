Real Madrid, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Bu yıl İstanbul'da organize edilen THY Eurolaegue Final-Four'a kalan takımlardan olan İspanyol ekibi Real Madrid, çalışmalarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda sürdürdü. İspanyol ekibi, Fenerbahçe ile finale kalmak için oynayacak.

Real Madrid ile Fenerbahçe arasındaki mücadele yarın 21.30'da başlayacak.

