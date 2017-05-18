Real Madrid, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Bu yıl İstanbul'da organize edilen THY Eurolaegue Final-Four'a kalan takımlardan olan İspanyol ekibi Real Madrid, çalışmalarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda sürdürdü. İspanyol ekibi, Fenerbahçe ile finale kalmak için oynayacak. Real Madrid ile Fenerbahçe arasındaki mücadele yarın 21.30'da başlayacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.