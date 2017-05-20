Real Madrid CSKA Moskova'ya hazır

THY Euroleague Final Four'da Üçüncülük maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile mücadele edecek Real Madrid, son antrenmanını yaptı.

THY Euroleague Final Four'da Üçüncülük maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile mücadele edecek Real Madrid, son antrenmanını yaptı.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe'ye mağlup olan Real Madrid, üçüncülük maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi, bu maç öncesinde son antrenmanını Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı çalışma ile tamamladı. Basına açık olan bölümünde Madrid, ısınma hareketleri ile şut çalışması yaptı.

İki takım arasında oynanacak üçüncülük maçı yarın 18.00'de başlayacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)